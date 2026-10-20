Así fue el cumpleaños de Karina Mazzocco con sus compañeros de MasterChef Celebrity: mesa al aire libre y torta Rogel

Karina Mazzocco encontró un motivo para reunirse con sus compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe) y celebrar su cumpleaños número 57 en un ambiente relajado. La conductora compartió imágenes del encuentro en las redes sociales, donde se pudo ver parte de una celebración al aire libre en los estudios del canal y una mesa preparada para la ocasión.

Karina Mazzocco celebró un nuevo cumpleaños

El festejo tuvo una impronta sencilla, con una torta Rogel como protagonista y un estilismo que combinó prendas de jean con tonos tierra. Lejos de una celebración formal, la reunión estuvo marcada por los detalles clásicos de un cumpleaños compartido entre amigos y colegas del medio.

La torta rogel que acompañó el festejo de Karina Mazzocco

Uno de los detalles que se destacó en las imágenes del cumpleaños de Karina Mazzocco fue la torta Rogel -un clásico de la pastelería de Maru Botana-, presentada sobre una base dorada y decorada con abundante merengue blanco. El pastel, de formato rectangular, tenía una terminación clásica y una vela rosa que aportó un toque de color al momento de celebrar.

La torta del cumpleaños de Karina Mazzocco

La elección de esta torta, una de las opciones tradicionales de la pastelería de la jurado del reality, acompañó la propuesta informal del encuentro. Con su decoración en tonos claros, se convirtió en uno de los puntos centrales de la mesa y sumó el detalle dulce a una celebración que reunió a la conductora con parte de sus compañeros de programa.

El look de Karina Mazzocco: denim y tonos tierra

Para su cumpleaños, Karina Mazzocco eligió un conjunto que combinó prendas informales con distintas texturas. La conductora llevó un vestido marrón junto con una camisa de jean celeste, que lució con las mangas arremangadas, y un chaleco de piel sintética en tonos beige y marrones que aportó volumen al estilismo.

El look de Karina Mazzocco: denim y tonos tierra

Los accesorios y el maquillaje completaron la propuesta. La actriz llevó el cabello rubio recogido hacia atrás, un maquillaje en tonos cálidos y un collar verde que sumó un contraste de color. La combinación de prendas mantuvo una estética relajada, en sintonía con el entorno elegido para compartir su día.

Un encuentro al aire libre con sus compañeros de MasterChef Celebrity: así celebro Karina Mazzocco

La celebración de Karina Mazzocco tuvo lugar en un patio rodeado de vegetación, con una mesa de madera como punto de reunión. La luz natural y el entorno verde acompañaron la ambientación, que se mantuvo alejada de los montajes formales y apostó por una propuesta más sencilla para compartir el cumpleaños.

Entre los compañeros de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe, se encuentran figuras como Rocío Robles, Grego Rossello, Lizy Tagliani y Luck Ra. Karina Mazzocco celebró así un nuevo año rodeada de colegas, en un encuentro que combinó la calidez de un espacio al aire libre.