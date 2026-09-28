Malek, el hijo de Karina Mazzocco, dio un paso muy importante en su carrera: “A seguir trabajando que todavía quedan puntos

Karina Mazzocco atraviesa una etapa de cambios y buenas noticias, luego de un periodo complejo marcado por su salida de América. Mientras se prepara para asumir un nuevo desafío en televisión, la conductora recibió una importante alegría por parte de su único hijo Malek.

Malek, el hijo de Karina Mazzocco compartió su triunfo y su madre reaccionó al posteo

En las próximas horas, Karina Mazzocco debutará en MasterChef Celebrity (Telefe), el esperado reality gastronómico que reunirá a distintas figuras del espectáculo. En paralelo, celebró el logro deportivo de su hijo Malek, quien se desempeña como piloto de la Fórmula 3 Metropolitana y es considerado una de las promesas del automovilismo.

Karina Mazzocco junto a su hijo Malek//Instagram

El joven corredor compartió en sus redes sociales imágenes y detalles de la competencia de automovilismo disputada en Santa Fe. “Domingo de podio en Rosario”, escribió como título de la publicación, en el que mostró parte de la jornada y su festejo. Luego, explicó cómo se desarrolló la competencia y destacó el avance conseguido. “Avanzamos del P5 al último escalón del podio en la segunda final. Seguimos prendidos en la lucha por el campeonato y eso es lo importante”, manifestó que sigue cosechando experiencia y buenos resultados.

Malek, el hijo de Karina Mazzocco subió al podio en Rosario//Instagram

Además, el piloto se mostró enfocado en las próximas fechas y agradeció a quienes lo acompañaron en la carrera. “A seguir trabajando que todavía quedan muchos puntos en juego. Gracias a Dios, equipo por todo el trabajo, a los sponsors y a mi familia por el apoyo incondicional”, manifestó. Orgullosa por el desempeño del atleta en Rosario, su mamá no escondió su emoción y compartió la publicación y junto a la imagen le dedicó un breve pero significativo mensaje. “Felicidades hijo”, destacó.

Malek, el hijo de Karina Mazzocco en el circuito de Fórmula 3 Metropolitana en Rosario//Instagram

Malek, el hijo de Karina Mazzocco heredó su pasión por los autos

Malek es fruto de la relación de Karina Mazzocco y Omar El Bacha. Nació en noviembre del 2006, y a punto de cumplir 20 años, construye su propio camino dentro del automovilismo. Aunque mantiene un perfil bajo comenzó a mostrar con mayor frecuencia aspecto de su actividad deportiva en redes sociales.

El joven siguió los pasos de su padre en reservar su vida privada y evitar la exposición excesiva. Recién en el 2023, el hijo de la conductora se animó a abrir su cuenta de Instagram donde comparte fotos vinculadas a las competiciones que realiza con en la Fórmula 3 Metropolitana.

Karina Mazzocco junto a su marido Omar El Bacha y su hijo Malek//Instagram

La pasión por los motores forma parte de su historia familiar, el adolescente heredó de Omar El Bacha el interés por el automovilismo y con el paso del tiempo, se perfeccionó y forjó una carrera que está ascendiendo. El podio conseguido en Rosario representa un nuevo impulso en su temporada, especialmente, porque le permitió mantenerse cerca de la pelea por el campeonato. Con fechas por delante, el corredor continuará sumando puntos y consolidar su crecimiento dentro de la categoría.

Malek, el hijo de Karina Mazzocco en el circuito de Fórmula 3 Metropolitana en Rosario//Instagram

Mientas su hijo avanza en las pistas, Karina Mazzocco se prepara para regresar a la pantalla chica y concursar en MasterChef Celebrity y obtener los mejores platos para conquistar al exigente jurado. Así entre el estreno y las buenas noticas de Malek, la conductora atraviesa un momento positivo en su visa.