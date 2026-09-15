Karina Mazzocco mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Las clases de cocina son mi nueva pasión”

El universo de la televisión argentina se prepara para recibir una nueva edición de MasterChef Celebrity, la competencia culinaria de Telefe con la conducción de Wanda Nara. Las figuras convocadas ya comenzaron a palpitar el minuto a minuto del certamen con una enorme expectativa. Entre las sorpresas más comentadas del casting fue la incorporación de Karina Mazzocco. Lejos de quedarse en su zona de confort, la figura aceptó el reto con una mezcla perfecta de entusiasmo, elegancia y una absoluta dedicación que ya da que hablar en las redes sociales.

Karina Mazzocco se está preparando para MasterChef

Karina Mazzocco: Un camino directo hacia la cocina más famosa

El certamen gastronómico más esperado calienta motores y sus protagonistas ya palpitan el comienzo con mucha emoción. En este contexto, Karina Mazzocco sorprendió a todos sus seguidores al compartir cómo transita estas semanas previas llenas de adrenalina y constante aprendizaje. Lejos de achicarse ante el desafío, la conductora asumió un compromiso total con la competencia y confesó que descubrió un talento oculto entre hornallas, sartenes y utensilios.

El posteo de Karina Mazzocco donde muestra el backstage y las sensaciones de ser parte del certamen

La conductora demostró que la preparación va muy en serio y que cada jornada de práctica representa un nuevo estímulo en su rutina cotidiana. Con una sonrisa radiante y el delantal puesto, la flamante participante interactuó con su comunidad virtual para mostrar el detrás de escena de sus clases particulares. "Se viene MasterChef y de un día para el otro las clases de cocina son mi nueva pasión", expresó con total entusiasmo en su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro su total fascinación por este nuevo universo culinario.

Karina Mazzocco en acción

Karina Mazzocco: El glamour del backstage y los ñoquis caseros

La producción del exitoso ciclo reunió a todos los concursantes para realizar las sesiones fotográficas oficiales de promoción. Como parte de esta previa destinada a la publicidad del programa, los participantes lucieron un elegante vestuario de riguroso negro, permitiendo capturar el lado más sofisticado de las estrellas antes de ingresar de manera definitiva a las cocinas más exigentes de la televisión. En el caso de Karina, el look elegido para la ocasión consistió en un vestido completamente tejido en hilo de seda creado de manera exclusiva complementado con joyas y unos clásicos stilettos negros.

En medio de sus prácticas culinarias diarias, la conductora dejó ver los resultados de sus ensayos y tentó a sus fanáticos con una preparación imperdible realizada por sus propias manos. En sus historias de Instagram, exhibió unos ñoquis caseros acompañados de abundante queso rallado y generó un divertido debate interactivo al consultar las preferencias de su público entre dos opciones clásicas de salsa: "Fileto" o "Pesto".

Los ñoquis preparados por Karina Mazzocco

En la mesa de práctica se observaron los dos platos principales preparados minuciosamente, uno salseado con el tradicional fileto rojo y otro coronado con una fresca y aromática porción de pesto verde. Entre risas, apuntes teóricos y una mezcla lógica de nervios y expectativa, Karina Mazzocco transita la cuenta regresiva: "¿Cómo me ven en la cocina más famosa de Argentina? Unos nervios...", admitió con total sinceridad, mientras ultima los detalles finales para conquistar el exigente paladar del jurado.