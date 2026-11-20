Lucy, la hija menor del Cuti Romero y Karen Cavaller, cumplió dos años y lo celebró con un festejo familiar que tuvo una ambientación especialmente pensada para la ocasión. Los tonos rosa y blanco fueron los protagonistas de una propuesta de inspiración campestre, con estructuras decorativas, globos y detalles florales que transformaron el espacio.

Así fue el cumpleaños Lucy Romero

La pequeña es la segunda hija del futbolista argentino y su esposa. Nació en Londres el 19 de noviembre de 2024, el mismo día en que la Selección Argentina disputaba un encuentro de Eliminatorias sudamericanas frente a Perú. Es la hermana menor de Valentino, nacido en diciembre de 2021, y suele acompañar junto a él a su papá en distintos compromisos deportivos.

Una decoración campestre con molinos, flores y una vaquita gigante: así fue la fiesta de Lucy Romero

La ambientación fue uno de los grandes atractivos del cumpleaños de la hija del Cuti Romero. La celebración estuvo inspirada en un universo infantil de estética campestre, con una paleta dominada por el rosa pastel, el blanco y algunos detalles en tonos durazno. Entre los elementos principales se destacaron grandes molinos y adornos con flores, que aportaron una impronta de cuento a los distintos sectores del salón.

Una decoración campestre con molinos, flores y una vaquita gigante

Los globos en blanco, rosa suave y durazno acompañaron la puesta en escena, mientras que una figura gigante de una vaquita con un pañuelo rosa anudado al cuello se convirtió en uno de los detalles más llamativos. La propuesta se completó con arreglos florales en tonos blancos, crema y rosa empolvado, que sumaron volumen y color a la decoración.

La torta de tres pisos y los looks de Cuti Romero y su familia

La mesa dulce también tuvo un lugar destacado en el festejo de la hija de Cuti Romero. El centro de la propuesta fue una torta de tres pisos en rosa pastel, decorada con un estampado de pequeños cuadros vichy en blanco y rosa. En la parte superior llevaba el número 2 y el nombre Lucy. Pequeños molinos y figuras de animalitos completaban el diseño, que estuvo acompañado por cupcakes de cobertura rosada, galletitas y otros dulces presentados en bandejas y soportes blancos.

Los looks de Cuti Romero y su familia

Para la ocasión, Cuti Romero eligió un look relajado, compuesto por un sweater blanco de punto y jeans celestes. Karen Cavaller, en tanto, acompañó la estética del cumpleaños con un conjunto rosa pastel de chaqueta con mangas abullonadas y pantalón a juego. Lucy lució un vestido blanco con bordados florales, mangas abullonadas y pequeños lazos blancos en el cabello. Las fotografías familiares permitieron ver a los cuatro integrantes compartiendo la celebración, con Valentino también presente en los retratos junto a sus padres y su hermana menor.