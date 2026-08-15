Entramos al avión privado de Cuti Romero y Karen Cavaller: minimalista, sillón bicolor y con un rincón ideal para sus dos hijos

Cuti Romero y Karen Cavaller afrontan una etapa de cambios debido a la llegada del futbolista a un nuevo club. Para viajar con total tranquilidad, la pareja voló en un avión privado que llamó la atención en las redes sociales por su estilo y detalles.

Cuti Romero y Karen Cavaller mostraron su increíble avión privado

Cuti Romero fue confirmado oficialmente por el Atlético de Madrid como una de sus nuevas figuras para la temporada que comienza. El defensor llega al conjunto español luego de una operación valuada en 40 millones de euros y firmó un vínculo por cinco años. Para dirigirse a este destino junto a su esposa Karen Cavaller y sus hijos, el futbolista lo hizo en su avión privado y mostró la intimidad del viaje en sus redes sociales.

Con una estética moderna y minimalista, el espacio para trasladarse de un lugar a otro combina comodidad, diseño y detalles pensados para disfrutar de los vuelos en familia. El interior del avión se destaca por una paleta de colores neutros y una ambientación despojada.

Cuti Romero y Karen Cavaller con sus hijos

Los amplios sillones de cuero en tonos claros aportan luminosidad y elegancia, mientras que los almohadones en color azul suman un contraste que rompe con la sobriedad y le da un toque más relajado al ambiente. Uno de los detalles que más llama la atención en las imágenes es la comodidad de los asientos, que permiten a la familia disfrutar del viaje con total plenitud.

En un clip que subió Cuti Romero a su cuenta de Instagram, aparece sentado junto a su hija y también se puede ver a Karen Cavaller relajada en uno de los sillones. El avión privado del jugador resulta ideal para compartir momentos con los más chicos durante el viaje. La distribución permite que ellos puedan sentarse junto a sus pequeños, jugar con ellos y acompañarlos durante el trayecto, algo especialmente práctico cuando se trata de traslados familiares.

El avión privado de Cuti Romero y Karen Cavaller

Además, el avión privado cuenta con amplias ventanillas, mesas auxiliares y diferentes detalles funcionales que mantienen la estética elegante y minimalista. La combinación de tonos claros con los almohadones azules genera un estética cálida, moderna y sofisticada. De esta manera, el avión privado de Cuti Romero y Karen Cavaller cautivó a sus seguidores por su estilo minimalista y por tener un sillón bicolor. Asimismo, posee un rincón ideal para sus dos hijos y para disfrutar en familia.

La felicidad de Cuti Romero tras firmar con el Atlético de Madrid

Con 28 años, Cristian “Cuti” Romero afrontará una nueva etapa en su carrera y tendrá la oportunidad de competir en una liga diferente después de su paso por el fútbol inglés. El jugador se sumó al Atlético de Madrid, que es dirigido por Diego Simeone, y debió mudarse a España junto a su familia.

Tras darse a conocer la noticia, escribió con felicidad y emoción en su red social: "Y allá vamos un nuevo capítulo para nosotros. Gracias por estar siempre familia. La parte más importante de mi vida". Cabe mencionar que este cambio de club le permitirá volver a compartir plantel con varios de sus compañeros de la selección argentina, entre ellos Juan Musso, Nicolás González y Giuliano Simeone. A ellos podría sumarse Julián Álvarez, aunque el futuro del delantero todavía no está definido y su continuidad en el equipo madrileño permanece en duda.