Dai Fernández blanqueó su relación con Nico Vázquez. La actriz conversó con los micrófonos de América y, aunque quiso explicar que no había nada malo en su vínculo, terminó dejando algunas frases polémicas que no hicieron más que despertar todo tipo de dudas.

Dai Fernández habló de su relación con Nico Vázquez

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi continúa generando nuevos capítulos. Ayer, se reveló el nombre del supuesto amante de la actriz y hasta se habló de algunas fechas que no terminaban de cerrar. Hoy, la otra pata involucrada en esta historia, volvió a dejar más dudas que certezas.

Sucede que Dai Fernández conversó con los micrófonos de SQP y habló sobre cómo le había caído ser considerada como la supuesta amante de Nico Vázquez. "Fue fuerte todo lo que pasó. Intenté poner el foco en mi trabajo y de disfrutar del éxito de la obra y no en ´en el lado B´ de la exposición. Me lo tomo con calma", dijo.

Nico Vázquez y Dai Fernández.

Tras eso, habló de su reciente separación de Gonzalo Gerber, con quien había compartido siete años de su vida. “Está todo bien con Gonza, nos queremos mucho, estuvimos siete años de novios, fue una relación hermosa, nos quedamos con eso", explicó.

Terminadas las preguntas de rutina, la charla viró hacia otro lado. El cronista le preguntó directamente sobre los rumores de su romance con Nico Vázquez y ella se mostró tajante. Blanqueó su relación y dijo que son muy amigos, negó que tenga algo que ver con su propia separación, y dijo que le parecía entendible que surjan estos rumores por la conexión tan especial que tienen.

Nico Vázquez.

En la misma línea, aseguró que comparte mucho tiempo con el protagonista de Rocky y que tienen muchas charlas antes de salir al escenario para hacer sus funciones. Complementó eso definiendo la situación de ambos como “un duelo amoroso”.

El fallido de Dai Fernández que generó muchas dudas

Sin embargo, lo más llamativo vino después. Cuando el notero le preguntó si no descarta la posibilidad de encontrarse con Nico Vázquez desde otro lugar, intentó ser evasiva, aunque sembró muchas dudas. “Por ahora, no”, respondió, con una risa incómoda.

Este último comentario despertó el debate en el panel del programa. Fue entonces que Ximena Capristo terminó de darle otro peso a sus palabras y detalló que a ella le confirmaron que Dai Fernández y Nico Vázquez están juntos “desde hace rato”.

Aunque Dai Fernández quiso blanquear que solo la une una relación de amistad con Nico Vázquez, dejó más dudas que certezas. Las palabras de la joven confundieron y entre sus titubeos y el hecho de dar a entender que puede ser que empiece a ver a su compañero de otra manera, inclinaron la balanza hacia los rumores que la rodean desde hace semanas.