Damián Betular cumplió 44 años y tuvo un festejo a la altura de su pasión por la pastelería. El chef celebró rodeado de una torta alargada, cubierta de velitas encendidas y bengalas que iluminaron la escena. Sin embargo, al momento de soplarlas, el cumpleaños tuvo un episodio inesperado que quedó registrado en video.

Damián Betular

Damián Betular festejó sus 44 años y protagonizó un insólito momento al apagar las velitas

En las imágenes, se puede ver cómo el pastelero se inclinó sobre la torta para apagar las velitas mientras las bengalas continúan encendidas a ambos lados. Sin embargo, la escena se complicó cuando las llamas quedaron peligrosamente cerca de su pelo y Damián Betular estuvo a punto de quemarse. Además, la gran cantidad de humo que se desprendía de las bengalas lo hizo toser y ahogarse, en un momento tan inesperado como desopilante.

Nati Jota compartió el desopilante momento que vivió Damián Betular.

Quien compartió el video fue Nati Jota, excompañera del cocinero en OLGA. La conductora publicó el registro en sus historias de Instagram y acompañó las imágenes con un mensaje afectuoso: “Te amo Damián feliz cumpleaños”, junto a varios corazones naranjas.

El pastelero es una de las figuras de la gastronomía argentina y alcanzó una gran popularidad también por su participación como jurado en MasterChef Argentina (Telefe). Su carisma frente a las cámaras y su trayectoria en el mundo de la pastelería lo convirtieron en uno de los chefs más reconocidos del país.

En esta oportunidad, el festejo tuvo como protagonista una gran torta, con decenas de velitas alineadas y bengalas que sumaron un efecto visual impactante. Lo que debía ser el clásico momento de soplar las velitas terminó con Damián Betular envuelto en humo y a punto de prenderse fuego el pelo, una escena que quedó registrada por sus compañeros.