De Zulemita Menem y Lucía Celasco a Iván de Pineda y Damián Betular: las mejores fotos del relanzamiento de Smart en Argentina

El relanzamiento de Smart en Argentina reunió a distintas figuras en una noche que combinó diseño, tecnología y entretenimiento. Entre los invitados estuvieron Zulemita Menem, Lucía Celasco, Iván de Pineda y Damián Betular, quienes dijeron presente en la presentación oficial de la marca realizada en Manso, Nordelta, donde pudieron conocer los nuevos smart #1 y smart #3.

Las mejores fotos del relanzamiento de Smart en Argentina

Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio fueron parte del relanzamiento de Smart en Manso.

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, dijo presente en el evento realizado en Nordelta.

Iván de Pineda también participó de la presentación de Smart.

Damián Betular fue una de las figuras que dijo presente en el relanzamiento de smart en Argentina.

Hernán Drago, durante el evento de lanzamiento de smart en Manso.

Marcela Tinayre y Nancy Pazos posaron juntas durante el evento.

Con un look sastrero, Sofía Martínez dijo presente en el relanzamiento de la marca en Argentina.

Celeste Cid fue una de los invitadas especiales de la noche.

Benjamín Amadeo se sumó a la presentación oficial de Smart en Nordelta.

Andrea Frigerio acompañó el evento que tuvo como protagonistas a los nuevos smart #1 y smart #3.

Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto junto a Iván De Pineda en Manso.

Andrea Burstein también acompañó la presentación de la marca.

Alfonso Prat-Gay, vicepresidente de Prestige Auto, también participó del evento.