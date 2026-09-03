De Zulemita Menem y Lucía Celasco a Iván de Pineda y Damián Betular: las mejores fotos del relanzamiento de Smart en Argentina
La presentación oficial tuvo lugar en Nordelta y contó con una puesta especial para mostrar los nuevos modelos de la marca.
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El relanzamiento de Smart en Argentina reunió a distintas figuras en una noche que combinó diseño, tecnología y entretenimiento. Entre los invitados estuvieron Zulemita Menem, Lucía Celasco, Iván de Pineda y Damián Betular, quienes dijeron presente en la presentación oficial de la marca realizada en Manso, Nordelta, donde pudieron conocer los nuevos smart #1 y smart #3.
Las mejores fotos del relanzamiento de Smart en Argentina