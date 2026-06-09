Cuánto cuestan los alfajores de Damián Betular inspirados en Toy Story que son virales

Damián Betular volvió a sorprender a sus seguidores con una propuesta que combina dos de sus grandes fortalezas: la creatividad y la alta pastelería. En esta oportunidad, el chef se unió a Disney y Pixar para desarrollar una colección especial inspirada en Toy Story 5, la nueva entrega de la exitosa saga animada que llegará a los cines el próximo 17 de junio.

La propuesta de Damián Betular promete convertirse en la favorita de los fanáticos de la saga y amantes de la pastelería. Además de una ambientación del local del jurado de MasterChef está inspirada en el universo de Woody, Buzz Lightyear y Jessie, la colección incluye macarons, cookies, petit gâteaux y unos alfajores que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Cuánto cuestan los alfajores inspirados en Toy Story

Dentro de la colección "Toy Story 5 x Betular", los alfajores ocupan un lugar destacado. El clásico argentino fue reinterpretado por Damián Betular con una presentación especial y sabores que buscan conquistar tanto a los más chicos como a los adultos que crecieron viendo las películas de Pixar. Están disponibles en tres variedades: chocolate, limón y pistacho. Cada unidad tiene un valor de $9.000 y forma parte de una línea limitada desarrollada especialmente para acompañar el lanzamiento de la nueva película.

Colección "Toy Story 5 x Betular"

La propuesta no tardó en llamar la atención de los seguidores de Damián Betular, quienes comenzaron a compartir imágenes y videos de los productos en redes sociales. La combinación entre diseño temático, sabores premium y el factor nostalgia convirtió a los alfajores en uno de los artículos más comentados de la colección.

Qué otros productos forman parte de la colección de Toy Story 5 de Damián Betular

La línea especial creada por Damián Betular incluye una serie de productos inspirados en los personajes más queridos de la saga animada. Entre las opciones más llamativas aparecen los petit gâteaux. Estas piezas de alta pastelería combinan sabores como manzana, pistacho, limón, avellana y dulce de leche, y tienen un valor aproximado de $15.000 por unidad. Cada creación fue diseñada con detalles que remiten al universo de Toy Story. También se encuentran las cookies temáticas, inspiradas los personajes. La versión de Jessie es red velvet, la de Woody está elaborada con chocolate intenso y la de Buzz Lightyear apuesta por la vainilla. Cada una se comercializa a $13.000.

Colección "Toy Story 5 x Betular"

Por último, la colección incluye los tradicionales macarons de Damián Betular en sabores como mango, limón, pistacho, banana y chocolate. Los precios parten desde los $5.600 por unidad, mientras que las cajas de seis y doce unidades alcanzan los $33.600 y $67.000 respectivamente. Con esta propuesta, Damián Betular logró fusionar el mundo de la gastronomía premium con una de las franquicias más exitosas del cine.