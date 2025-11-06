Damián Betular habló de la muerte que marcó su vida: “Era un padre, un amigo, un hermano, un todo”

Damián Betular habló de la muerte que marcó su vida y compartió una experiencia personal que lo conectó con recuerdos, vínculos y aprendizajes. En un relato íntimo, recordó a alguien que fue parte fundamental de su recorrido, tanto en lo profesional como en lo afectivo. La conversación permitió conocer una faceta menos visible de su vida.

Damián Betular sorprendió al hablar de la muerte que lo marcó para siempre

Damián Betular se refirió a una pérdida que dejó una huella profunda en su historia. Al recordar a una persona clave en su vida, trazó un relato que combina memoria, afecto y momentos compartidos. La conversación permitió conocer una faceta menos visible de su carrera, marcada por vínculos que trascienden lo laboral.

Damián Betular

Durante el programa Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff en 2023, el pastelero recordó la pérdida de una persona muy cercana a él. Con la sinceridad que lo caracteriza, habló sobre el impacto que tuvo la muerte de su amigo Federico Ferrari, con quien compartía no solo el trabajo, sino también una estrecha relación.

En la misma línea, Damián Betular reveló que conoció al chef en el hotel Hyatt, donde ambos comenzaron sus carreras en el mundo de la gastronomía. La relación se fue consolidando con el tiempo, al punto de convertirse en una convivencia diaria, con jornadas laborales extensas, viajes compartidos y una conexión que él definió como familiar. “Era un padre, un amigo, un hermano, un todo”, expresó.

“Nos conocimos ahí, y desde ese momento no nos separamos más”, contó. Compartieron jornadas laborales, viajes y proyectos, pero también momentos cotidianos que construyeron una amistad profunda. “Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, viajábamos juntos. Era mi familia”, agregó.

La estrecha relación que tenían Damián Betular y Federico Ferrari

La muerte de Federico Ferrari ocurrió en 2019, en un accidente de tránsito. Damián Betular relató que ese hecho lo impactó de manera directa: “En un segundo no estás más. Me llamó su pareja y me dijo ‘Fede tuvo un accidente’. Yo pensé que estaba internado, pero no”. La noticia lo tomó por sorpresa y lo llevó a replantearse muchas cosas. “Ahí entendí que todo puede cambiar en un instante”, sentenció.

Damián Betular

“Él me empujaba a crecer, me decía que podía más. Me cuidaba como nadie”, recordó. En su participación en PH, el jurado de MasterChef Celebrity fue claro y respetuoso, centrado en el recuerdo de su amigo y en lo que significó esa pérdida. “Me cambió la forma de ver la vida. Empecé a valorar más el presente, a estar más cerca de los que quiero”, explicó.

Por otro lado, Damián Betular mencionó cómo el duelo lo llevó a conectar con una dimensión emocional que antes no tenía tan presente. “Yo era muy racional, muy de seguir adelante. Pero esto me frenó. Me hizo pensar, sentir, estar más atento”, confesó. La experiencia lo transformó y dejó una marca que sigue presente.

Damián Betular

Damián Betular habló de la muerte que marcó su vida con palabras claras y sentidas, recordando a una persona que ocupó un lugar fundamental en su historia. Al compartir su experiencia, trazó un recorrido que, según él, une lo profesional con lo personal, y que sigue presente en su día a día.

VDV