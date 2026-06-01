Damián Kirzner, el productor de Okupas y creador de Sorpresa y media anuncia un nuevo proyecto: "Mafalda sale del papel"

Damián Kirzner, productor y creador de algunos de los proyectos más recordados de la televisión argentina, presentó una nueva propuesta cultural que busca expandir el universo de Quino a través de una experiencia inédita. El director anunció la llegada de un recorrido de Mafalda inmersiva, pensado para todas las generaciones, la iniciativa combina arte y tecnología en un formato que invita a redescubrir los personajes y las ideas de una manera distinta.

El nuevo proyecto de Damián Kirzner que pone a Mafalda como protagonista

El reconocido productor de Okupas y creador de Sorpresa y media, Damián Kirzner inició un nuevo proyecto que busca transformar la manera en que se vive el mundo de Mafalda. Su producción tendrá su estreno en octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta. Además, se conoció que luego iniciará un recorrido internacional, llegando a Europa y distintos países de Latinoamérica. La propuesta vuelve a posicionar la cultura Argentina en el mundo,

Damián Kirzner

Mafalda Inversiva permitirá recorrer físicamente el mundo de la historieta y sus personajes, en un formato multisensorial e interactivo que combina tecnología de última generación, música e imagen con la esencia del humor gráfico argentino. La propuesta ocupará más de 1000 metros cuadrados y se dividirá en 15 salas temáticas. Cada espacio recreará un universo propio vinculado a los grandes temas de la tira.

El recorrido que organizó Damián Kirzner tendrá una duración aproximada de 60 minutos y permitirá que los visitantes se encuentren con los personajes creados por Quino. Cada detalle en escala real, rodeando el espacio de escenografía y animaciones, respetando la idea original del autor. Además, el proyecto combina video mapping de alta resolución, proyecciones 360° con sonido envolvente, realidad virtual con pantallas táctiles interactivas y esculturas de gran tamaño de todos los dibujos.

Damián Kirzner y Mafalda

Por otro lado, la puesta en escena pantallas táctiles interactivas y esculturas. Las animaciones 2D fueron diseñadas con fidelidad absoluta a los dibujos originales, logrando que las tiras cobren movimiento sin perder su esencia. Esta situación es uno de los detalles que más emociona a los seguidores de la historieta. Las animaciones 2D fueron diseñadas con fidelidad absoluta a los dibujos originales, logrando que las tiras cobren movimiento sin perder su esencia. El proyecto reúne a un equipo con base en Argentina, España e Inglaterra.

Una propuesta argentina que llevará a Mafalda por Europa

Uno de los aspectos más destacados de la producción de Damián Kirzner es el carácter intergeneracional de la experiencia. Mafalda Inmersiva está pensada tanto para quienes crecieron leyendo las tiras como para quienes las descubrirán por primera vez. Además, los más chicos tendrán un espacio preparado para ellos, con juegos propios.

Cabe destacar que la propuesta cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín Lavado Tejón, conocido como Quino, lo que garantiza que la propuesta respete la voz y el espíritu del creador. “Quiero agradecer la confianza de la familia Lavado por elegirnos para llevar adelante esta mediamorfosis de Mafalda. Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda”, comentó el productor, dejando en claro su emoción.

Detrás de esta propuesta se encuentra la trayectoria de Damián Kirzner; sus producciones fueron distinguidas con premios Martín Fierro y reconocimientos internacionales, como la medalla de bronce en el New York Festival. Con Mafalda Inmersiva, el docente suma un nuevo capítulo a su trayectoria, llevando al personaje más emblemático de Quino a un formato que combina arte, tecnología y cultura.

Mafalda

Damián Kirzner, el productor de Okupas, presentó una propuesta cultural que transforma el universo de Quino en una experiencia inédita. Con el recorrido de Mafalda Inmersiva, la iniciativa combina tecnología y arte en un formato que invita a habitar los personajes y la historia de una manera totalmente diferente, logrando sacarla del papel.

VDV