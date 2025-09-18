Daniela Celis confirmó cuándo será operado Thiago Medina: “Necesitamos que siga así”

Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva y, según el último parte médico, presentó una leve mejoría. En las últimas horas, Daniela Celis, su expareja y mamá de sus dos hijas, confirmó cuándo el exparticipante de Gran Hermano se someterá a una nueva operación.

Daniela Celis confirmó cuándo será operado Thiago Medina

Thiago Medina continúa en terapia intensiva tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras manejaba su moto. Después de varios días de internación, su expareja, Daniela Celis, reveló un nuevo parte médico y confirmó que presentó una leve mejoría. Con este diagnóstico, el joven de 22 años sería operado nuevamente en los próximos días.

Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

"Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica, en estos días", aseguró la influencer en un posteo de Instagram. Además, pidió a sus seguidores que sigan acompañando con mensajes de apoyo: "La luz llega y se siente, mantenemos el pedido de la cadena de oración para Thiago Agustín Medina".

En el comunicado oficial difundido por la familia de Medina, los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno precisaron que el joven “hoy está sin fiebre” y remarcaron que necesitan que continúe en ese estado para poder llevar a cabo la intervención.

Thiago Medina

El accidente ocurrió el pasado viernes por la noche en Moreno, cuando la moto en la que circulaba el ex Gran Hermano impactó contra un Chevrolet Corsa. Tras el choque, fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue sometido a una primera cirugía.

Durante esa intervención, Medina sufrió la extirpación del bazo. Sin embargo, los médicos adelantaron que, de mantenerse la evolución favorable, deberán volver a operarlo porque tiene nueve costillas comprometidas.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus dos hijas

Mientras tanto, familiares, amigos y fanáticos de Thiago Medina aguardan con expectativa nuevas noticias sobre su recuperación y se mantienen unidos en la cadena de oración que busca acompañarlo en este difícil momento.