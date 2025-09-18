El conductor que chocó a Thiago Medina rompió el silencio: "Tiene miedo de que tomen represalias contra él"

La salud de Thiago Medina atraviesa un delicado momento, desde el viernes 12 de septiembre al sufrir un accidente al momento que se trasladaba en su moto y sufrió el impacto de un automóvil y se encuentra internado en terapia intensiva. El nuevo parte médico mantiene en vilo a todos sus familiares y fanáticos, luego de que los médicos encontraron la presencia de “algo en el cuerpo que llama la atención”. La gravedad del caso es tal que escaló a las secciones de policiales de los programas de actualidad.

En este marco, un testigo clave reveló datos estremecedores acerca del conductor del Chevrolet Corsa tres puertas color gris, que fue el vehículo entra el que impactó el exparticipante de Gran Hermano.

Thiago Medina | Instagram

El conductor que chocó a Thiago Medina rompió el silencio

Esta mañana, en el programa A La Barbarossa (Telefe), se debatió acerca del último parte médico de Thiago Medina y de los nuevos detalles de la causa policial, en la cual el conductor está siendo investigado por Lesiones Culposas y ya manifestó su deseo de ponerse a disposición de la justicia. Sin embargo, a seis días de haberse producido este terrible siniestro vial, fue Raul -la persona que asistió al ex GH momentos después del impacto- quien contó lo que le dijo José Fernando Córdoba: “Yo estuve hablando con el conductor. Él dice que lo citaron, que le tomaron declaración, pero acá no vino nunca la Policía a levantar huellas”.

Además, habló del vínculo que lo une a él: “Lo conocí en la carnicería. Le pregunté lo que pasó y coincide con los relatos”. Además, reveló que el hombre admitió haber realizado un movimiento vial no permitido: “Él reconoce que hizo la maniobra (mal) y dice que puso todas las luces”.

Por su parte, también brindó detalles exactos de lo que sucedió aquella fatídica tarde-noche en la intersección de la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, localidad de Francisco Álvarez: “Thiago no impacta con la moto en el auto, impacta con el cuerpo”. “Yo estuve anoche (16 de septiembre) con el conductor del auto. No lo conozco ni soy su compañero en la iglesia. No defiendo a nadie. Pero él me relató lo que ustedes están diciendo”, confesó.

Los motivos por el que el hombre que chocó a Thiago Medina no habla en público

Consultado acerca de cómo vio al chofer del Chevrolet Corsa, señaló: “Él está shockeado, está muy ansioso, muy nervioso. Se siente culpable. Dice ‘no puedo dormir desde que sucedió el hecho’”. Finalmente, hizo hincapié a la situación que lo paraliza y le impide acercarse a la familia del padre de Laia y Aimé: “Él no tuvo contactos con la familia de Thiago, pero me pidió un acercamiento porque estuve hablando con Daniela y Camila. Él tiene miedo de que lo rechacen o que tomen represalias en su contra”.

No obstante, la periodista Nancy Pazos interrumpió en su declaración para remarcar la imprudencia del acto y que esto tiene a un chico peleando por su vida: “Está claro de que es una buena persona y que su esposa lo acompañó a Thiago, pero hizo una maniobra prohibida. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es un atenuante”.

Thiago Medina | Instagram

El caso está siendo investigado por los efectivos policiales de la UFI N°1 de Moreno. Ante esto, TN dio a conocer el primer informe preliminar donde se toma conocimiento del incidente: “El vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, conducido por José Fernando Córdoba, y la moto es una Honda que no tenía chapa, conducida por Thiago Medina, la víctima, quien hoy permanece con estado reservado, con riesgo de vida, trasladado al Hospital Moreno”. Ahora solo resta esperar cómo avanza el proceso judicial y, en paralelo, se sigue en detalle cómo avanza el estado clínico del exconcusante de la casa más famosa del país.

