Thiago Medina sigue internado en un hospital de Moreno con pronóstico reservado, tras sufrir un grave accidente de tránsito cuando regresaba a su casa en moto. El choque se produjo en una ruta nacional y contra un vehículo que iba a contramano. Ahora, Ximena Capristo reveló una fuerte información sobre el auto que protagonizó el siniestro vial y dejó a todos sorprendidos.

Confirmaron que el auto que chocó a Thiago Medina ya tenía un choque y no estaba habilitado: “Está prohibida esa maniobra”

Hasta el momento, los detalles sobre la delicada salud de Thiago Medina era algo que se repetía en las redes sociales y en los programas. Sin embargo, en las últimas horas, Ximena Capristo sumó un polémico dato sobre el vehículo que chocó al joven y llamó la atención.

Este lunes en Sálvese quien pueda (América TV), que conduce Yanina Latorre, presentaron un informe sobre el mal momento que atraviesa el ex participante de Gran Hermano y al final, la panelista contó que le llegó información del auto involucrado en el accidente de tránsito. "Es una ruta nacional y tendría que haber una señalización, semáforos y un reductor de velocidad", comenzó diciendo.

Thiago Medina

Luego, agregó que fuentes cercanas al conductor que venía en contra mano se comunicaron con ella y le contaron que no era la primera vez que pasaba por una situación así. "A mí me cuentan que tenía un choque previo este auto". Y continuó: "La situación real es que el Corsa era un auto de remis, de aplicación, y que no estaba autorizado. Iba con una pasajera atrás. Supuestamente iba a la Iglesia evangélica de la esquina y por eso dobló, aunque está prohibida esa maniobra".

Thiago Medina

Además, aseguró que debido a las lesiones que sufrió Thiago Medina, que permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, "las lesiones son culposas, del Corsa". Sus dichos fueron de acuerdo a la información recibida. No obstante, aún no hay confirmación oficial de la causa que interviene la UFI número 1 de Moreno, a cargo del doctor Oporto.

En medio de esta información, sus hermanos, familiares, amigos y su expareja Daniela Celis, que también es madre de sus dos hijas, piden cadena de oración para Thiago y esperan su pronta evolución. Según los partes médicos que se brindaron hasta el momento, tras el accidente, debió ser intervenido de urgencia, le extirparon el bazo por la gravedad de las lesiones en la región torácica, sufrió rotura de costillas y golpes en el pulmón, por lo que se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y asistido por el equipo médico.

De esta manera, confirmaron que el auto que chocó a Thiago Medina ya tenía un choque y no estaba habilitado. “Está prohibida esa maniobra", expresó Ximena Capristo, la encargada de revelar más precisión sobre el auto involucrado.