La preocupante advertencia que Daniela Celis le dijo a Thiago Medina antes de su accidente: "Acordate del Noba"

Daniela Celis atraviesa horas de mucha preocupación y angustia debido al grave accidente que sufrió Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas, Laia y Aimé. En diversas notas, la joven pidió "una cadena de oración" en nombre de él para que pronto pueda estar mejor. En las últimas horas, Romina Urigh, amiga en común de los dos, reveló cuál fue la advertencia que le hizo Dani a Thiago previo al choque ocurrido en la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez.

La advertencia de Daniela Celis a Thiago Medina

En un comunicación telefónica con Georgina Barbarossa en su programa de Telefe, Romina Urigh contó que Daniela Celis no estaba de acuerdo con que Thiago Medina maneje una moto porque le parecía peligroso. "A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. No sé por qué no le gustan, le dan miedo. Yo tengo pánico también”, comenzó la ex participante de Gran Hermano.

Luego, Romina Urigh contó que la moto era algo que su amigo, que hoy lucha por su vida en un hospital de Moreno, deseaba hace tiempo: “Él es todo un hombre, es tan responsable con sus hijas, con su familia, pero a la vez es un niño. Y para él, la moto era algo que quería”.

Thiago Medina

En este sentido, explicó que, en medio del dolor y la incertidumbre, Daniela Celis le volvió a repetir que "no estaba de acuerdo con la moto" e incluso le contó que en los últimos mensajes que le envió a su expareja le recordó lo ocurrido con el cantante de cumbia, fallecido en junio de 2022. "'Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”, expresó Romina sacando a la luz la frase que Dani le dijo a Thiago para advertirle sobre los peligros que tiene manejar una motocicleta.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus hijas en común.

De hecho, la propia Daniela relató en Intrusos que al notar que Thiago no regresaba a su casa tras decir que "en 15 minutos" volvía, tuvo un presentimiento de que algo malo le había ocurrido. Finalmente, sus sospechas se confirmaron cuando recibió un llamado del lugar donde se encontraba en observación.

"Después de media hora me atienden el teléfono, la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar lo escuché. Me dijeron por teléfono: ‘estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, manifestó con profundo dolor.

Debido a este difícil momento, Daniela Celis se muestra afectada y sin ganas de nada, esperando la pronta mejoría de su ex. Así lo contó Romina Urigh, quien junto a Nacho Castañares, Juli Poggio y Marcos Ginocchio la acompañan en dolorosa situación. “Cuando fui a la casa de Dani le dije que tenía que comer, porque no quería comer. Llora y se pregunta por qué”, reveló la modelo, dando más precisión sobre el impacto emocional que produjo la triste noticia en ella.

De esta manera, la preocupante advertencia que Daniela Celis le dijo a Thiago Medina antes de su accidente salió a la luz luego de que Romina Urigh lo contara en Georgina a la Barbarossa (Telefe). "Acordate del Noba", fueron las palabras de la joven para el padre de sus hijas.