El desgarrador mensaje de Daniela Celis esperando por la recuperación de Thiago Medina: "Se vienen tiempos difíciles"

El pasado viernes 12 de septiembre, Thiago Medina tuvo un accidente al momento que circulaba en su motocicleta por la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, y fue embestido por un auto. Desde ese momento, el joven de 22 años está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, en un estado crítico. Su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis pide el acompañamiento de sus fanáticos a través de cadena de oraciones, y ahora reveló cómo vive estos días.

El desgarrador mensaje de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina

A través de sus redes sociales, Daniela Celis emitió comunicados para brindar información sobre la evolución del complicado cuadro que atraviesa Thiago Medina. En cada uno de ellos pide el apoyo de sus seguidores a través de rezos y cadenas de oraciones, mientras ella hace lo mismo al mismo tiempos que lo visita en el hospital. Este martes por la noche, la ex Gran Hermano dejó un desgarrador mensaje para contar cómo atraviesa este doloroso presente.

"Te rezo, te hablo, le imploro a Dios a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas. Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente, y energía están con vos, en cada segundo del día", escribió Daniela junto a una imagen en la que se la puede observar ingresando a una iglesia.

Y agregó: "Cada parte médico, se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos. Gracias a todos por estar con nosotras no me siento sola". Por último, agradeció el apoyo que recibe en estos momentos y anticipó que "se vienen días difíciles pero siempre con fe".

