La estrepitosa caída de Cathy Fulop del escenario en pleno show de Erreway

Cathy Fulop vivió un momento inesperado y preocupante durante el show de Erreway en el Movistar Arena, cuando sufrió una fuerte caída en pleno escenario frente a miles de fanáticos.

Así fue la caída de Cathy Fulop del escenario en pleno show de Erreway

La actriz y conductora estaba participando de la presentación cuando, en medio de la euforia del público, dio un paso en falso y terminó cayéndose de manera aparatosa. El susto fue inmediato: asistentes y fans reaccionaron con gritos, temiendo por su estado de salud.

Sin embargo, lejos de abandonar el show, Cathy Fulop decidió levantarse y continuar como si nada hubiera pasado. Su profesionalismo y carisma lograron que la situación no pasara a mayores y que el espectáculo siguiera adelante con normalidad.

Más tarde, ya desde sus historias de Instagram, la venezolana llevó tranquilidad a todos sus seguidores. Con una sonrisa y entre risas, aclaró: “Les juro que estoy bien”, dejando en claro que no sufrió ninguna lesión de gravedad. Asimismo, se tomó con humor el suceso y manifestó entre risas que "había hecho un papelón" y que "había caído como en cámara lenta".

Es importante destacar que no es la primera vez que en un show de Erreway alguno de sus invitados se tropieza, el actor Martín Sefeeld cuando fue presentado por Camila también se tropezó, por lo que se puede concluir que, las luces son muy fuertes o el suelo del escenario es resbaloso.

El quinto show de Erreway en el Movistar Arena fue uno de los más esperados del año, y aunque la caída de Cathy Fulop se llevó gran parte de la atención, finalmente quedó como una anécdota de la noche.

