Daniela Celis anticipó que puede volver con Thiago Medina: “Nos vamos a sentar a charlar cuando salga. Veremos si nos volvemos a enamorar”

Daniela Celis volvió a mencionar su vínculo con Thiago Medina y no descartó la posibilidad de retomar la relación. Mientras el exparticipante de Gran Hermano atraviesa el proceso de recuperación tras un accidente en moto, la influencer anticipó que, una vez que él salga del hospital, evaluarán si existe la chance de reconstruir el vínculo.

En una entrevista con Vero Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), la exparticipante del reality reveló que el padre de sus hijas le propuso volver a ser pareja. “Me dijo que cuando salga quiere que estemos juntos”, contó. Además, agregó qué fue lo que ella le dijo: “Yo le respondí que lo vamos a hablar. No quiero tomar decisiones apresuradas”.

Cabe destacar que ambos se conocieron en la edición 2022 de Gran Hermano, donde iniciaron una relación que continuó fuera de la casa. A lo largo del tiempo, atravesaron distintas etapas, incluyendo la llegada de sus hijas gemelas, Aimé y Laia. Aunque actualmente no están en pareja, el accidente de Thiago Medina los unió más que nunca.

Al ser consultada por la relación con el influencer, Daniela Celis confirmó que el joven volvió a “tirarle onda”. “No sé si es por el efecto de la medicación o lo dice en serio”, comentó entre risas. Además, aclaró que ella lo sigue considerando su familia y que siempre será el padre de sus hijas, por lo que estarán unidos por ellas.

“Yo estoy esperando que vuelva a casa para ver cómo continúa todo, pero me dijo que quiere estar en casa la rehabilitación, que quiere volver, estar con las nenas. Ahora estamos preparando la habitación”, continuó la exparticipante de Gran Hermano. A su vez, destacó que primero deben esperar a que Thiago Medina se recupere a la perfección de su accidente.

En la misma línea, Daniela Celis aseguró que seguirá acompañando y estando al lado del influencer en cada momento de su rehabilitación. Aunque aún no tienen definido dónde estará el joven luego de que reciba el alta del hospital, la mediática reveló que todavía está la posibilidad de que vaya a la casa que compartían: “Como él se sienta cómodo, lo que él quiera. No quiero que sienta la necesidad y la obligación de venir a casa por las bebas”.

“Cuando en un segundo pasa algo que lo vas a perder, lo querés todo de vuelta. Uno no sabe si son los sentimientos, la cabeza, que estás desencontrado. Me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días. Pensé cosas que jamás imaginé que pensaría. Revaloricé”, reflexionó Pestañela. Por su parte, aseguró que cuando Thiago Medina esté bien, volverán a hablar: “Después veremos si nos volveremos a enamorar, o no, y seguimos siendo padres toda la vida”.

Daniela Celis anticipó que puede volver con Thiago Medina y dejó planteada la posibilidad de una nueva etapa en su historia compartida. Con una mirada centrada en la recuperación del exparticipante de Gran Hermano, ambos mantienen el vínculo y se preparan para conversar cuando las circunstancias lo permitan.

