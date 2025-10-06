Jorge Marrale fue el invitado de lujo de +CARAS. En una charla íntima con Héctor Maugeri, el actor habló de su carrera y su vida personal, marco en el que reveló la manera en la que Moria Casán lo había ayudado a vencer a la soledad.

Jorge Marrale venció a la soledad gracias a Moria Casán

En uno de los momentos más emotivos de la charla con Héctor Maugeri, Jorge Marrale comentó que atravesó un periodo muy largo de estar “en solitario”. Fue entonces que apareció Moria Casán y le dio una clave que, según dijo, terminaría influyendo de manera muy positiva en su presente.

Marrale cuenta que estaban por empezar los ensayos para Cuestión de género, la obra que protagoniza junto a la madre de Sofía Gala. Fue allí que, en una conversación sobre su situación sentimental, ella le dio un “ritual secreto” para que pudiera “pedir lo que quisiera”.

Según narró, Moria le dijo que el 11 de noviembre es un día angelado y que debía dejar una carta con deseos, poner un vaso de agua y una vela y prenderla. “Yo me quedé pensando y dije, ‘Mirá qué bien’. Se ve que tenía muchas ganas yo de hacer eso, muy muy internamente. Y dejé una cartita. (…) Tengo 78 años, señores, nunca es tarde para hacer lo que uno necesita”, comentó.

El “ritual” salió mejor de lo que esperaba, porque sus deseos no tardaron mucho en cumplirse. “No pasó mucho tiempo. Y tuve un encuentro maravilloso y seguimos teniendo un encuentro maravilloso con Gabi”, dijo

Lógicamente, Héctor Maugeri quiso saber qué era lo que pedía en esa carta y le preguntó directo si se trataba de la búsqueda de un amor. Jorge Marrale no dudó ni un segundo y afirmó que sí, que pedía “un amor verdadero”, alguien que lo conmoviera y que él pudiera conmover.

En ese contexto, también se centró en las enseñanzas que le dejó ese periodo de estar solo en el plano amoroso. “Me doy cuenta de que estoy un poco iluminado en ese sentido. Me provoqué un poco la luz, también, porque intenté buscar otros caminos, otras salidas para mí, otra forma de mirar la vida (…) darme cuenta y confirmar lo que soy, lo que me puedo querer por lo que soy y no andar castigando por lo que no soy. Me fui tranquilizando conmigo”, aseguró.

Para finalizar, Jorge Marrale dejó una reflexión muy importante sobre la edad, el amor y la soledad. “Más allá del tiempo, no cambia nada. Me di el permiso y me lo doy también para decirlo, no pierdan la oportunidad de tener esperanza, de salir de la soledad”, concluyó.

De esta manera, Jorge Marrale explicó cómo lo ayudó Moria Casán a vencer la soledad y encontrar un nuevo camino. El actor asegura que se dio la oportunidad de pedir por amor a los 78 años y que hoy se encuentra en un presente pleno, de máxima felicidad.