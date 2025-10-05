Camila, la hermana de Thiago Medina, lanzó un misterioso mensaje y preocupó a sus seguidores: “La verdad siempre sale a la luz”

Camila Medina sorprendió en las últimas horas con un mensaje que encendió las alarmas entre sus seguidores. La hermana de Thiago, el ex participante de Gran Hermano, publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que mostraron un notorio cambio de ánimo en pocas horas.

El preocupante mensaje de Camila, la hermana de Thiago Medina

La primera historia la mostraba sonriente, disfrutando de una mañana tranquila junto a dos amigas. “Buen día”, escribió sobre la imagen, transmitiendo alegría y serenidad.

Camila, la hermana de Thiago Medina

Sin embargo, más tarde, compartió un video desde el interior de un auto, en el que se la veía seria y reflexiva. Allí lanzó una frase que despertó todo tipo de interpretaciones: “Aprovechan la situación. Pero la verdad, todo tiene su tiempo. Y la verdad siempre sale a la luz. Mi cara de hoy a la mañana se transformó.”

Sus palabras no tardaron en generar repercusión, ya que muchos usuarios vincularon el mensaje con la delicada situación familiar que atraviesan desde el accidente de Thiago, ocurrido el pasado 12 de septiembre, cuando el joven sufrió un violento choque con su moto. Si bien Camila no dio nombres ni explicó a quién se refería, el tono de su publicación hizo que varios de sus seguidores expresaran preocupación y dudas.

Mientras tanto, las noticias sobre la salud de Thiago son alentadoras. Después de tres semanas en estado crítico, el ex Gran Hermano dejó la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Según el último parte médico difundido por el centro de salud, el joven evoluciona favorablemente y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas ni vía central para recibir medicación.

Thiago Medina

La directora ejecutiva del hospital, Dora Agüero, informó que Thiago “ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación”. Además, pudo reencontrarse con su familia, un momento que marcó un importante paso en su recuperación. Desde el hospital destacaron la complejidad del cuadro inicial: “El equipo debió realizar un abordaje inmediato por hemoneumotórax. Este procedimiento le salvó la vida, ya que presentaba uno de los pulmones colapsados.”

Mientras su hermano continúa mejorando, Camila Medina se mantiene cerca de él, aunque su mensaje dejó en claro que no todo está en calma en el entorno del joven influencer.

F.A