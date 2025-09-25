Daniela Celis entró a ver a Thiago Medina y dio nuevos detalles de su estado de salud: “Seguimos rezando”

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el violento accidente en moto que sufrió hace 12 días en Moreno. Ahora, su expareja y mamá de sus dos hijas, Daniela Celis, contó que pudo entrar a verlo y dio nuevos detalles de su estado de salud.

Daniela Celis entró a ver a Thiago Medina y dio nuevos detalles de su estado de salud

A través de su cuenta de Instagram, como suele comunicar los partes médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Daniela Celis dio nuevos detalles del estado de salud de Thiago Medina. "Continúa estable, no presentó fiebre y se siguen realizando las curaciones de la cirugía" , escribió Pestañela.

El mensaje de Daniela Celis

Además, en la publicación de la red social, la exparticipante de Gran Hermano mencionó que el joven de 22 años sigue recibiendo antibióticos. Así, recalcó que por el momento no empeoró su estado de salud.

Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas

Por último, la mamá de Laia y Aimé Medina aprovechó para agradecerle a sus seguidores por la cadena de oración que están realizando por Thiago. "Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que estamos esperando".

El desgarrador mensaje de Daniela Celis: "Estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá"

Más temprano, Daniela Celis compartió un desgarrador mensaje sobre su presente y el de sus hijas, Laia y Aimé, tras el accidente de tránsito que sufrió Thiago Medina. Este miércoles, la influencer debió faltar al teatro Gran Rex para participar de presentación de Patria y Familia, el ciclo de Luzu del que es parte, y a través de sus redes sociales explicó los motivos que la llevaron a quedarse en su casa.

"Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar. Ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en el Gran Rex un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también", dijo Pestañela. Y agregó: "Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá".

El desgarrador posteo de Daniela Celis

Con cada parte médico y mensaje en redes, Daniela Celis se convirtió en la voz más cercana al estado de salud de Thiago Medina, quien permanece en terapia intensiva mientras enfrenta un largo proceso de recuperación. El pedido de oraciones y la fortaleza con la que atraviesa este difícil momento junto a sus hijas muestran el costado más humano de una familia que, en medio del dolor, no pierde la esperanza de volver a verlo otra vez en casa.