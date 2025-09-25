Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, denunció a Ulises, su tío: "Sufro violencia desde que tengo 8 años, y empeoró cuando murió mi mamá"

Con 19 años, Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, brindó una nota para denunciar a su tío Ulises por maltrato físico y psicológico. El joven explicó que el calvario comenzó cuando tenía 8 años, pero que los episodios de absoluta violencia se profundizaron cuando falleció su madre, en 2019. Sus fuertes declaraciones generaron repercusiones y conmoción en el ambiente artístico, ya que, hasta ahora, el hermano de la mediática era para muchos la persona que estuvo a su lado conteniéndolo en todo momento.

Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, denunció a Ulises Jaitt

Valentino Yospe puso en el ojo de la tormenta a Ulises, su tío y hermano de su madre Natacha. Mirando a cámara y asegurando que sufrió violencia física y psicológica por parte de su familiar, el joven de 19 años comenzó: "Cuando murió mi mamá tenía 12, iba a cumplir 13. A mi tío siempre lo dejé bien parado públicamente pero la realidad es distinta".

Luego, explicó en Puro Show (eltrece) por qué decidió sentarse frente a cámaras para denunciarlo públicamente: "Desde que tengo 8 años y más después de la muerte de mi madre fue muy violento conmigo. Demasiado violento". En este sentido, Valentino contó que a su hermana, Antonella Olivera, "nunca la tocó" pero que él sí fue víctima de "la violencia de mano dura por parte de él" durante su adolescencia y niñez.

Natacha y Ulises Jaitt

Entrevistado por Fernanda Iglesias para Puro Show (eltrece), el hijo de Natacha Jaitt continuó: "Cuando mi madre estaba presente ella trabajaba mucho y me pasaba de niñera en niñera. Nunca supo muy bien lo que pasaba con él". Y agregó que no cuestiona la crianza que le brindó su madre porque "pasaba un momento muy difícil de su vida" y afirmó que ella hacía todo para que él estuviera mejor. "En ese momento Ulises se cuidaba de que ella no estuviera presente cuando me pegaba, pero ella hasta le tuvo que poner un límite alguna vez", recordó Valentino.

Además, Valentino Yospe manifestó sobre la conducta de Ulises Jaitt: “Él siempre fue muy manipulador conmigo. Cuando era chico, más de una vez me cagó a trompadas, literalmente. Su manera de actuar era como la de mi abuelo: violenta”.

Acerca de los maltratos a los que fue sometido, explicó: “Hubo manotazos, zamarreos, me agarraba de los pelos y me arrastraba por toda la casa. Me ha pegado con cinturón, me ha dejado marcas en las piernas, me dejó lesiones en la cara”.

“Me subió hasta el baño en el piso de arriba y me metió al agua fría mientras me golpeaba y me partía un palo de escoba en la espalda. Estuve dos semanas rengo mientras él se reía y me decía que me la tenía que bancar”, agregó al recordar todo el calvario que le tocó vivir con el hermano de su madre Natacha.

Siguiendo con su relato, aseguró que él “vivía bajo manipulación de él” pero ante la sociedad y los medios debía fingir otra realidad: “Yo tenía que hacer que era como un padre para mí”. Pese a no guardarse nada y apuntar contra su tío, Valentino Yospe reconoció: “Sacando lo violento que fue, trató de hacer lo mejor para mí. Yo lo amaba un montón y él hizo lo que pudo, pero él creía que la única opción para que yo me portara bien era la mano dura, y la implementó desde mis 8 hasta los 16 años".

Por último, el joven aseguró: “No lo quiero ver nunca más en mi vida y menos ahora que lo estoy quemando. Espero que lo cancelen porque realmente se lo merece. Me sacó muchos años de mi vida”. De esta manera, Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, denunció a Ulises, su tío y afirmó: "Sufro violencia desde que tengo 8 años, y empeoró cuando murió mi mamá".