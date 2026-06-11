Daniela Christiansson reveló sus tips infalibles y los automasajes que se hace para tener la piel radiante

Daniela Christiansson mostró cómo organiza su cuidado personal diario, con una rutina que combina pasos básicos y técnicas de automasaje. El método de la modelo se adapta a su vida familiar y refleja un estilo práctico, pensado para mantener la piel hidratada y luminosa. La propuesta se presenta como un hábito constante que integra gestos simples y productos específicos, logrando un equilibrio entre lo funcional y lo cotidiano.

El paso a paso de Daniela Christiansson para mantener la piel radiante y bien hidratada

Daniela Christiansson presentó el paso a paso de su rutina de belleza, donde cada producto se integra con movimientos simples que potencian sus resultados. La propuesta se centra en gestos cotidianos que acompañan su día, mostrando un enfoque ordenado y accesible pensado para cuidar su piel a la perfección. La secuencia revela cómo logra incorporar momentos de atención personal en medio de sus actividades, manteniendo un método claro y adaptable.

Daniela Christiansson

En las últimas horas, la pareja de Maxi López compartió en sus redes sociales un video donde compartió detalles de su cuidado corporal. La grabación detalló cada etapa de su rutina, desde la limpieza inicial hasta los últimos toques de hidratación. El primer paso consiste en limpiar el rostro, una acción básica que prepara la piel para recibir los productos posteriores. Con este inicio, se asegura de eliminar impurezas y de mantener la dermis lista. Luego aplica L’eau de Jour, aprovechando el momento para realizar un suave masaje facial.

Los masajes que realiza Daniela Christiansson favorecen la absorción del producto y estimulan la circulación, integrando el cuidado con un movimiento relajante que se convierte en parte de la rutina. El tercer paso es el sérum, que se coloca con movimientos ascendentes. Esta técnica busca un efecto lifting, ayudando a que la piel luzca más firme y uniforme. La aplicación se convierte en un hábito que refuerza la importancia de cuidar la piel.

Los tips de belleza de Daniela Christiansson

La crema hidratante ocupa el cuarto lugar en la secuencia. Aquí, la modelo sueca mostró algunas de sus técnicas favoritas de masaje facial, que acompañan la aplicación y potencian la sensación de frescura. Este paso asegura que la piel esté bien hidratada durante todo el día. El contorno de ojos es el quinto paso, al que le da especial importancia. En esta etapa de su vida, marcada por noches de poco descanso, el producto ayuda a cuidar una zona sensible.

El cuidado facial de Daniela Christiansson a meses de ser madre de Lando, su segundo hijo

En la publicación en sus redes sociales, Daniela Christiansson explica que el sexto paso es la base tratante, que aporta hidratación extra y unifica el tono de la piel. La modelo destacó que este producto le deja un acabado natural, con un brillo saludable que acompaña su día. La elección de una base con color le permite simplificar la rutina, integrando cuidado y maquillaje en un solo gesto. Estos productos se destacan entre las tendencias del skincare, priorizando belleza e higiene.

El séptimo paso está dedicado al cuidado de los labios. Con este detalle, completa la atención al rostro, asegurando que cada parte reciba hidratación y protección. Finalmente, el octavo paso incluye el cuidado de las manos y del cuello, donde utiliza distintas cremas para mantener la piel radiante. “Estas zonas son muchas veces olvidadas, pero merecen la misma atención y cuidado que el rostro”, comentó la modelo en su grabación.

En su publicación, Daniela Christiansson explicó que dedica unos minutos diarios a esta rutina, integrándola en su vida de mamá ocupada. La modelo resaltó que valora especialmente soluciones simples y no invasivas, que le permiten mantener la piel hidratada, luminosa y fresca sin complicaciones. Con este método, logra un equilibrio entre el cuidado personal y las demandas de la maternidad, mostrando que la constancia y los tips precisos marcan la diferencia.

Daniela Christiansson

Daniela Christiansson mostró cómo organiza su rutina diaria de cuidado personal, integrando pasos simples y técnicas de automasaje que se adaptan a su vida familiar. Cada etapa se convierte en un hábito constante que le permite mantener la piel hidratada y luminosa, sin necesidad de tratamientos complejos. La propuesta refleja un método claro y ordenado, donde la constancia y la atención a los detalles marcan la diferencia.

VDV