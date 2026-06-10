De Dionisio Mendoza y Amelia Cáceres a Isidro Fort: los hijos de los famosos brillaron en el estreno de Charly y la Fábrica de chocolate

Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca y, con ellas, llegan los esperados estrenos teatrales pensados para los más chicos. Entre las propuestas más destacadas se encuentra Charly y la fábrica de chocolate, la comedia musical protagonizada por Agustín “Rada” Aristarán, quien dará vida al icónico Willy Wonka. En ese marco, hace algunas horas se realizó la función de estreno de la obra, que reunió a numerosas figuras del espectáculo junto a sus hijos. Entre los invitados que dijeron presentes se destacaron Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza; Amelia Cáceres, hija de Luciano Cáceres; e Isidro Fort, el hijo de Rocío Marengo.

Los looks de Dionisio, Amelia Cáceres e Isidro Fort en el teatro

La obra teatral estuvo repleta de grandes personalidades de la música, el cine, el teatro, referentes del espectáculo y del ambiente artístico. Entre ellos Flavio Mendoza, Rocío Marengo y Luciano Cáceres quienes asistieron desfilaron por la entrada y posaron para la prensa junto a sus hijos. Por un lado, Dionisio posó con un look oversize descontracturado y canchero.

Dionisio en el estreno de Charly y la fábrica de chocolate | Créditos: Soy Prensa

El niño de 8 años lució un maxi buzo de peluche en tono anaranjado, estampado con manchas que evocaban la piel de un leopardo. Completó el look con un pantalón de jogging holgado y unos zapatos negros, que aportaron un toque de sobriedad y equilibrio al conjunto.

Amelia Cáceres, un look urbano adolescente

Por su parte, Amelia Cáceres, la hija de Luciano Cáceres, asistió junto a su padre luciendo un look cien por ciento juvenil. La adolescente de 16 años vistió un outfit total black pero cargado de estilo. La joven se sumó a la tendencia oversize que pisa fuerte en la moda de este 2026 y mostró un pantalón de corte ancho con encaje transparentes que dejaban ver ligeramente sus piernas. En la cintura, esta tela se unió armónicamente a una tela de jean oscuro creando la ilusión visual de portar un short de jean. Arriba, para curirse de las bajas temperaturas llevó una campera con detalles dorados en cierres y botones. Asimismo, sumó una gorra con visera y anteojos de marco grueso, todo en sintonía a la paleta cromática de su look urbano.

El actor, por su parte, optó por un elegante conjunto compuesto por un pantalón liso en tono marrón y un saco sastrero con estampado cuadrillé, una combinación que aportó sofisticación y equilibrio al look. Debajo lució una polera de cuello alto en color rojo, que sumó un toque de contraste al conjunto, mientras que completó el estilismo con unas zapatillas que le dieron un aire moderno y relajado.

Amelia y Luciano Cáceres en el estreno de Charly y la fábrica de chocolate | Créditos: Soy Prensa

Isidro Fort derritió a todos con su look chic

Por su parte, Rocío Marengo se presentó junto a su bebé, Isidro Fort de seis meses. La conductora posó sonriente con el niño en brazos, despertando la ternura de los allí presentes por su look moderno y chic. En este marco, el heredero de Eduardo Fort lució un conjunto compuesto por un saco abierto estilo sastrero azul oscuro, un pantalón de jean en sintonía con la paleta cromática propuesta por su mamá. Para romper con la sobriedad, le colocó una camisa amarilla abotonada generando un contraste visual perfecto. Para coronar el estilismo infantil, sumó zapatillas blancas.

La presentadora televisiva, por su parte, apostó por un sofisticado estilismo monocromático en tono vino. Para la ocasión eligió un conjunto sastrero oversize, de líneas rectas y caída relajada, que aportó elegancia sin resignar comodidad. El diseño, además de realzar su figura, le permitió desplazarse con soltura mientras sostenía a su hijo recién nacido.

Rocío Marengo e Isidro Fort en el estreno de Charly y la fábrica de chocolate | Créditos: Soy Prensa

Nahuel Pennisi y familia en el estreno de Charly y la fábrica de chocolate | Créditos: Soy Prensa

Ricky Diotto y su hija Giovanna en el estreno de Charly y la fábrica de chocolate | Créditos: Soy Prensa

Sebastián Presta y acompañante en el estreno de Charly y la fábrica de chocolate | Créditos: Soy Prensa

Paola Barrientos e hija en el estreno de Charly y la fábrica de chocolate | Créditos: Soy Prensa

Laura Azcurra e hija en el estreno de Charly y la fábrica de chocolate | Créditos: Soy Prensa

De esta manera, los famosos junto a sus hijos dijeron presentes en el estreno de Charly y la Fábrica de chocolate. Entre propuestas sastreras, conjuntos oversize y estilismos monocromáticos, los famosos junto a sus hijos desplegaron looks que combinaron elegancia, comodidad y personalidad, convirtiendo la gala en una verdadera pasarela de tendencias para grandes y chicos.