Entramos al living de Maxi López: deco white, juegos y guiños deportivos

Maxi López mostró cómo es el nuevo living de la casa que comparte con Daniela Christiansson en Argentina. El ambiente transmite amplitud y luminosidad, con una estética ordenada que se apoya en tonos claros y una disposición pensada para la convivencia y practicidad. La combinación de elementos decorativos y funcionales refuerza la idea de un lugar central dentro de la propiedad, donde se destacan guiños deportivos y un rincón de juegos para sus hijos.

Deco white y guiños deportivos: Maxi López sorprendió con un living pensado para compartir en familia

Maxi López abrió las puertas de su nueva casa en Argentina, donde vive junto a Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando. En un video compartido en sus redes sociales, el exfutbolista dejó ver cómo es el living principal de la propiedad. El espacio combina una estética minimalista en color blanco con detalles que reflejan su pasión por el deporte, acoplándose a la perfección con la vida familiar.

Maxi López y Daniela Christiansson

Al ingresar en la residencia de la pareja, lo primero que llama la atención es la paleta de tonos claros que eligieron para este sector. Las paredes y cortinas blancas permiten que la luz natural se expanda por todo el ambiente, mientras que los muebles principales mantienen la misma línea cromática. Este predominio se equilibra con el piso oscuro, que aporta contraste y delimita visualmente el espacio. Un gran sofá modular acompaña la escena, ideal para crear un espacio pensado para compartir.

En el centro del living se ubica un televisor de gran tamaño, instalado sobre un mueble bajo con estantes ideales para el almacenamiento. Este rincón se convierte en el eje del estar, no solo por presentarse como un espacio para ver partidos de fútbol, sino también por los objetos que lo rodean. Sobre el mobiliario se exhiben trofeos deportivos de distintos tamaños, junto con medallas que fue ganando Maxi López a lo largo de su larga carrera. Estos elementos aportan identidad al espacio, recordando la trayectoria y reforzando su conexión con el deporte.

El living de Maxi López y Daniela Christiansson

A un costado del ambiente aparece la zona destinada al entretenimiento. Allí, Benedicto y Constantino López, fruto de la relación del exparticipante de MasterChef y Wanda Nara, disfrutan de una consola de videojuegos. Frente a ellos, sobre una mesa auxiliar, se distinguen juguetes y bloques de construcción de colores, pensados para que la pequeña Elle también pueda disfrutar del espacio junto a sus hermanos mayores. Detrás del sillón se puede ver también un fútbol de mesa, ideal para utilizar en reuniones.

La increíble casa de Maxi López y Daniela Christiansson en Argentina tras años instalados en Suiza

El living es solo una parte de la nueva casa a la que Maxi López se mudó junto a Daniela Christiansson y sus hijos. La vivienda, ubicada en Nordelta, se presenta como un espacio amplio y luminoso, pensado para integrar la vida familiar con la comodidad cotidiana. La sala doble es uno de los rasgos más destacados de la propiedad. Allí, los ambientes se organizan en dos sectores complementarios: uno destinado al descanso y otro que funciona como área de recepción.

La decoración mantiene una línea neutra, con muebles de diseño simple y detalles que aportan calidez. Las velas de gran tamaño y la presencia de numerosas plantas refuerzan la idea de un hogar que busca mantener la conexión entre el interior y el jardín exterior, cumpliendo un rol central. La cocina se integra de manera práctica al resto de la casa, con superficies blancas y elementos funcionales que acompañan la estética general. La conexión entre los espacios permite que la dinámica familiar se desarrolle sin barreras, favoreciendo la interacción.

En este contexto, la elección de objetos decorativos y funcionales responde a una lógica clara, donde cada pieza cumple un rol específico dentro del ambiente. Los muebles neutros aportan continuidad, las plantas suman frescura y la deco white marca la impronta elegante de cada espacio. Los guiños deportivos y los juegos visibles en el living completan la escena, mostrando que la casa no solo es un espacio de diseño, sino también un lugar pensado para la vida cotidiana de la familia.

Maxi López, Daniela Christiansson y sus hios, Elle y Lando

Maxi López se instaló en Argentina junto a Daniela Christiansson y sus hijos, y el living de su nueva casa se convirtió en un reflejo de la vida cotidiana de la familia. El espacio combina una estética clara y ordenada con detalles que remiten tanto a su trayectoria deportiva como a la dinámica familiar. La disposición de los muebles, los objetos decorativos y los elementos de juego muestra cómo este ambiente funciona como punto de encuentro, integrando momentos de descanso y entretenimiento.

VDV