Daniela Christiansson y sus hijos, Elle y Lando López, disfrutan del verano europeo: piscina, sol y un importante integrante de la familia

Tras las preguntas de sus seguidores sobre su reciente retorno a Europa, Daniela Christiansson usó las redes sociales para brindar claridad y tranquilidad. Lejos de tratarse un cambio de planes, la modelo y pareja de Maxi López disfruta hoy de un radiante verano suizo junto a sus hijos, Elle y Lando. Este tiempo es, ante todo, un paréntesis de descanso y organización mientras gestiona los detalles logísticos necesarios para establecerse de forma permanente en Argentina junto a Maxi López.

Entre postales bajo el sol, jornadas relajadas de piscina y momentos de inmensa ternura familiar, el clan aprovecha cada día para fortalecer vínculos con sus afectos en el Viejo Continente antes de cruzar el Atlántico.

Daniela Christiansson junto a Elle y Lando

Daniela Christiansson y sus hijos, Elle y Lando López, disfrutan del verano europeo

El verano en Suiza despliega el escenario ideal para que Daniela, Elle y el pequeño Lando disfruten del aire libre y el contacto con la naturaleza. La modelo, quien siempre se muestra cercana y transparente en sus redes sociales, compartió los momentos de relax donde la prioridad absoluta es el bienestar y la alegría de sus hijos.

Elle López

En una de las postales más entrañables, se observa a la pequeña Elle divirtiéndose con un colorido inflable de cocodrilo, preparándose para una tarde de juegos en el agua. En tanto, Daniela Christiansson acompaña cada actividad con dedicación y una sonrisa, reflejando una faceta de plenitud absoluta mientras pasa sus días con los niños.

Este periodo de calma en Suiza también incluye la compañía infaltable de Kika, la querida perrita de la familia. Tal como se la puede ver, la mascota descansó sobre el césped del jardín mientras Elle juega a su alrededor. Por su parte, Daniela Christiansson destacó que, si bien la mudanza a Argentina es el objetivo central y el proyecto de vida actual, este paréntesis europeo permite que los niños se rodeen de su familia y amigos cercanos, antes de emprender el gran viaje hacia su nuevo hogar.

Kika, la mascota de Daniela Christiansson

Logística, compromisos y los próximos pasos de Daniela Christiansson

Ante las numerosas dudas sobre los motivos de esta estadía, Daniela Christiansson explicó con sencillez que la razón principal radica en la organización y la responsabilidad. "Tengo que organizar todos los papeles para poder llevar a mi perrita a Argentina", comentó la modelo, detallando uno de los trámites que requieren mayor atención para garantizar que el animal viaje en condiciones óptimas. Además, la logística incluye el complejo traslado de todas sus pertenencias desde Suiza hacia Sudamérica, una tarea que demanda paciencia y una gestión meticulosa de tiempos.

A esto se suma una agenda laboral que no descansa. Daniela Christiansson mencionó que mantiene activos diversos compromisos profesionales desde Europa, lo que hace necesario este tiempo adicional antes de concretar la mudanza final. En paralelo, aprovecha que Maxi López se encuentra cubriendo el Mundial, lo que le permite a ella gestionar todos los preparativos de la mudanza y el cuidado de los niños con mayor tranquilidad.