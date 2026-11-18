Dante Ortega lleva uno de los apellidos más famosos de la Argentina, pero está decidido a que su historia no la escriban los demás. Nieto de Palito Ortega, hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, creció entre estudios de grabación y una intimidad que muchas veces fue primicia. Hoy, con su participación en “Es mi sueño” (eltrece), empieza a ocupar un lugar propio frente a las cámaras. Su presente en el programa le permitió mostrar una sensibilidad que rápidamente conquistó al público. Esa misma sensibilidad apareció hace poco en un video viral, en el que respondió a los comentarios homofóbicos dirigidos a él y a sus hermanas.
Dante Ortega, íntimo con CARAS, habla de orgullo, amor y represión
En una entrevista íntima con CARAS, habla sin filtros sobre su sexualidad, los años en los que "rezó para dejar de ser gay", el peso del clan y su relación con la fama. Además, confiesa que nunca estuvo enamorado, revela las tensiones detrás de la imagen de familia perfecta y comparte por primera vez uno de sus mayores deseos: convertirse en padre.
—Estás viviendo un momento espectacular. ¿Qué significó ver a tu mamá entre el público mientras cantabas?
—Era la primera vez que un familiar venía a verme y mi mamá es todo para mí. Es la persona que está presente cada vez que la necesito. Es muy contenedora y tiene una sensibilidad única, con la que me identifico mucho. Fue muy emocionante porque sabía que iba a verme con toda esa apertura y sensibilidad que la caracterizan.
—Más allá de la emoción, ¿Sentís una presión extra al tener padres famosos que te ven en ese contexto?
—Fue mucho más impactante para mí que estuviera mi mamá que tener a otras 200 personas mirándome y cuatro jurados evaluándome. Con ella me pasa algo especial: me siento muy libre cada vez que puedo mostrarle algo artístico. Lo viví con mucha euforia.
—¿Y con tu papá te pasa lo mismo?
—Con él tengo otro vínculo. Me llevo bien, pero quizás no es tan afectivo o sentimental como con mi mamá. Tenemos una relación más de amigos, de pasar tiempo juntos, pero no de abrirme tanto. No creo que mi papá fuera a verme a un programa así porque no le gusta exponerse, pero tampoco se lo pedí.
—Tenés un abuelo que llenó estadios, un tío creador de hits, una madre actriz, un padre que hizo historia en la televisión. ¿Qué significa el éxito para vos?
—Empecé a entender que el éxito es, primero, estar bien con uno mismo, quererse y valorarse. Que lo que hagas te genere pasión y ganas de seguir, y que después puedas celebrar los resultados. Porque si empezás a tener éxito pero no disfrutás nada, vivís nervioso, enojado o no te llevás bien con tus colegas, para mí eso es un fracaso. Por más que estés cobrando un sueldo y apareciendo en televisión.
Dante Ortega y la insoportable levedad del "clan"
—¿Qué te molesta más: que te abran puertas por ser un Ortega o que crean que todo lo que conseguís es gracias a tu apellido?
—Ya no me molesta tanto que piensen que me abren puertas por el apellido. Ahora me estoy dando cuenta de que la gente me quiere más allá de ser nieto o hijo de, porque soy genuino y no me siento más que los demás por venir de una familia famosa. Antes sí me costaba la idea de que la gente creyera que yo no tenía nada para aportar por mi apellido. Pero ya no me pesa tanto.
—Hablando de ese linaje de fama y medios, ¿Hay algo de tu familia que tengas miedo de repetir?
—Que me importe demasiado lo que opine el afuera. Yo estoy trabajando eso, que a mi no me afecte tanto la mirada ajena.
—¿Sentís que a tu familia le importa mucho el qué dirán?
—A mi familia Ortega le importa mucho. Tienen esa necesidad de que todo el tiempo se vea todo muy ordenado, como si fuéramos espléndidos. Yo creo que ya transmitimos una linda energía simplemente siendo quienes somos y eso debería bastar para que las opiniones de afuera no tengan tanta importancia. Estoy trabajando en que no me importe tanto lo que piensen los demás. Creo que a las generaciones anteriores les cuesta un poco más.
—¿Qué te genera la palabra clan?
—En principio, es un sinónimo de pertenencia. Yo quiero pertenecer a una familia por amor, por incondicionalidad, no por un contrato ni porque nos debamos algo. Y es cierto que todos sabemos todo, nos enteramos de lo que les pasa a los demás. Es algo que se fue naturalizando. No sé si es bueno o malo, lo iré viendo con el tiempo. Lo que sé es que yo todavía me estoy construyendo como persona.
—Cuando pasa algo con alguien de tu familia, como el divorcio de tu tío, inevitablemente te preguntan a vos. ¿Te molesta?
—No me molesta. Entiendo que, cada vez que sucede algo con alguien de mi familia, van a venir a preguntarnos porque estamos muy ligados a ese concepto de clan. Pero siempre trato de responder con respeto y sin armar quilombo, sobre todo cuando el problema no es mío.
—Transmitís mucha dulzura, desde chico ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué es lo que más disfrutaste?
—Lo que más me gustó fue vivir fuera de la ciudad. Tener una casa, un jardín y estar conectado con la naturaleza me ayudó a desarrollar mi creatividad. Estar entre los árboles, escuchar música. También acompañar a mi papá a las grabaciones y crecer cerca de lo artístico.
Dante Ortega y el amor que todavía no llegó
—¿Estás escribiendo tus propias canciones?
—Sí, escribo canciones y tengo ganas de sacar música este año y el que viene. Estoy atravesando un proceso creativo muy lindo.
—¿Sobre qué cosas todavía no te animaste a escribir?
—Escribo sobre el amor, pero no sé si realmente lo viví. Nunca estuve en una relación. Entonces, quizás hablo del amor más desde la ficción que desde lo vivido.
—¿Te gustaría enamorarte?
—Sí, obvio. ¿por qué no? Sería hermoso. Una experiencia espectacular, porque nunca la viví y quiero saber lo que se siente.
—Hablando de amor y deseo. El reel que hiciste con un descargo frente a las críticas por tu sexualidad y la de tus hermanas fue un antes y después. ¿De dónde sale esa calma para contestar o para explicar cosas tan brutales?
—Siempre fui muy sensible. También crecí en un entorno de mucha contención y amor, donde aprendí sobre el respeto y cómo tratar a los demás. De mi mamá heredé la dulzura, la empatía y la manera de tratar a los demás.
—¿Y nunca te enojás?
—¡Sí, me re enojo! Siempre lo dije: cuando tengo que defenderme, sé hacerlo muy bien. Hasta siento que a veces podría ser menos frontal. Todo el mundo conoce mi lado dulce y empático, pero tengo otros matices. Como cualquier ser humano, puedo enojarme y sentir que me desbordo.
—¿Qué faceta tuya sorprendería a quienes te conocen solo por tus entrevistas?
—Tengo un humor ácido, bastante picante, que todavía no mostré demasiado porque no se dio el contexto. Soy muy irónico y observador. Me gusta prestar atención a las personas, a sus movimientos, e incluso imitarlas. Tengo esa parte actoral, más allá de la música: observar al otro, imitarlo, jugar con las voces. No fui imitador porque nunca me lo propuse.
—¿Te gustaría ser el próximo Martín Bossi?
—Sí, o Iván Ramírez, que también es compañero en Es mi sueño... ¡es mi sueño!
—Cierto que hablás de humor ácido y en aquel video dijiste: «Me la pasé rezando dos años para dejar de ser gay, pero me di cuenta de que Dios me quiso así, puto». ¿Recordás cuándo dejaste de sentir que había algo en vos que necesitabas cambiar?
—Sí, cuando asumí mi sexualidad, más o menos a los 18 años. Ahí empecé a dejar la resistencia de lado y a decir: «Esto es parte de mí. Yo soy así y lo tengo que abrazar». A veces uno pelea contra su propia identidad por los prejuicios que existen afuera. Hay mucho odio y no todos están preparados para enfrentarlo. Cuando salís al mundo, quizás ya no tenés nada contra lo que pelear dentro tuyo, pero sos consciente de que vas a tener que enfrentarte a muchos mensajes de odio y comentarios, especialmente si venís de una familia conocida.
—¿Cómo te acompañó tu familia en ese proceso?
—Soy muy agradecido porque tuve una familia que nunca me hizo planteos tontos ni me puso dificultades. A diferencia de muchas otras personas, no tuve que pelearla tanto. Pienso en lo que pasó hace poco en los bosques de Palermo con las chicas trans. Yo no pasé frío, no fui golpeado, ni maltratado como ellas. Sí hubo dolor, pero siempre estuve acompañado por mis seres queridos. Tuve que atravesar esa resistencia a ser yo mismo y, cuando finalmente quité esa barrera, empecé a liberarme.
—Hablaste de la violencia contra las mujeres trans, ¿Hay un Dante comprometido con la realidad social?
—Totalmente. No tengo una ideología política muy marcada, pero cuando escucho a ciertos políticos hablar desde el odio, lo repudio. Hay un politólogo famoso que está todo el tiempo cuestionando las identidades trans. Esos son los discursos que después permiten que ciertas personas vayan a un bosque y golpeen a mujeres trans. Son las mismas personas que después no repudian esos actos de violencia porque tienen odio, no lo pueden admitir y lo camuflan detrás de una ideología política.
—Frente a esos discursos de odio, ¿qué significa el orgullo para vos?
—Orgullo es aceptarse y decir: «Yo vivo mi vida de la manera que quiero». Para mí también significa seguir yendo a las marchas. No es casualidad que ese acto de violencia haya sucedido una semana antes de la Marcha del Orgullo y que después haya gente que diga que no hay que marchar. Que pase algo así es una razón más para seguir peleando por los derechos de las personas que fueron marginadas.
—¿Qué les dirías a los chicos que hoy están atravesando lo mismo que vos, que rezan para dejar de ser quienes son?
—Que recen siempre por ser ellos mismos. Que hagan todo lo contrario de lo que hice yo durante mucho tiempo y que disfruten, porque la sexualidad es algo para disfrutar y el amor también. Todo lo que tenga que ver con el odio viene de lo ajeno, de personas que seguramente tienen una represión interna y no pueden resolver su propia homofobia. Durante mucho tiempo fui un gay reprimido, tenía ciertos pensamientos homofóbicos y después me di cuenta de que la homofobia es sinónimo de represión.
—¿Qué les dirías hoy a los padres, madres y las familias de esos chicos?
—Que no busquen decirles «Yo te doy el aval». Que no les hagan sentir que tienen el poder de aceptarlos o no. Que simplemente los acompañen y los dejen vivir sus procesos de manera genuina. Los padres no son quienes para decidir si nos aceptan. Son personas que tienen que acompañarnos y amarnos tal como somos.
Los mandatos familiares y una nueva manera de ser hombre
—¿Se hablaba de diversidad y orgullo en tu familia o había tanta apertura que ni siquiera hacía falta?
—Mi abuelo es una persona muy creyente que no habla demasiado de estos temas. Creo que, al ser de otra generación, le cuesta, pero lo comprende. Nunca nos hizo planteos ni sentimos que tuviéramos que darle explicaciones.
—¿Alguna vez vos o tus hermanas sintieron miedo de abrirse frente a una figura tan fuerte o patriarcal como la de tu abuelo en tu familia?
—No. Porque yo tengo más personalidad y carácter que mi abuelo. Él es un gran artista, pero nunca lo vi como alguien que tuviera un carácter intimidante. Siempre sentí que tenía la capacidad de plantarme y decir: «A mí me gusta esto, señoras y señores. Y si a ustedes no, todo bien, pero yo vivo mi vida así». Es verdad que cuando venís del mundo artístico, sabés que existe una cierta apertura.
—¿Qué idea tenías de lo que significaba ser hombre cuando eras chico? ¿Cuánto cambió esa mirada?
—El concepto de ser hombre es algo que uno tiene muy incorporado y que todavía cuesta deconstruir. Ser autosuficiente, fuerte, ganar plata, ser exitoso... Son mandatos que no desaparecen simplemente por tener una mentalidad abierta. Ser gay o bisexual no te quita esa condición de varón ni todos los mandatos que vienen con ella. Seguimos viviendo en una sociedad muy machista. Las mujeres lo sufren mucho más, pero nosotros también estamos condicionados por la heteronormatividad.
—Preferís no poner etiquetas en cuanto a tu sexualidad.
—No, porque no descarto enamorarme de una mujer el día de mañana. Amo a las mujeres y su energía. Me llevo mucho mejor con ellas que con los varones. Puedo tener mejores conversaciones y llorar con más libertad, sin sentirme tan incómodo en mi vulnerabilidad. Siempre tuve más cercanía con las mujeres de mi linaje, como mi abuela y mi mamá.
—¿Qué aprendiste hasta ahora sobre el deseo y la sexualidad?
—Que el placer tiene que ser de a dos, siempre. A veces uno se olvida del otro porque está concentrado en pasarla bien, y me parece que tiene que ser algo mutuo, una conexión. También sé diferenciar muy bien un encuentro sexual de algo afectivo. Todavía no sentí una conexión de cuerpo y alma con una persona. Espero vivirla en algún momento, cuando se tenga que dar.
—¿Y qué buscás vos en una pareja?
—Que sepa lo que quiere. Me gustan las personas seguras de sí mismas, sensibles, comunicativas y que no sean tan yoicas. No me gusta la gente que habla demasiado de sí misma, me agota. Tuve muchas citas, sobre todo con hombres que hablan mucho de ellos, y eso no los hace más interesantes.
—Más allá de tu sexualidad, ¿de qué te sentís orgulloso hoy?
—De saber y tener claro que tengo un propósito.
—¿Y cuál es?
—Mostrarle a la gente quién soy de una manera genuina, a través del arte, de la música y de la actuación, con esa sensibilidad y ese corazón que siento que me representan.
El Dante que muy pocos conocen
—¿Qué es lo más contradictorio de tu personalidad?
—Soy muy exigente conmigo mismo y con los demás, pero a la vez no soy tan organizado como me gustaría. Tengo un nivel de exigencia que no siempre coincide con mi madurez. Soy muy exigente, pero también muy niño en algunas cosas. Y eso se relaciona con otra contradicción: soy sensible, pero a la vez puedo ser muy duro conmigo. Tengo expectativas muy altas y a veces siento que no las cumplo en los tiempos que quisiera.
—¿Hacés terapia?
—Sí, y estoy muy contento. Prefiero a las psicólogas mujeres. Me encantan y hoy estoy espectacular en mis sesiones.
—Si tuvieras que elegir a un solo artista de tu familia, ¿con quién te quedarías?
—Con mi abuelo, por su música y sus composiciones. También me gusta mucho Luis y considero que mi papá es muy talentoso.
—¿Y fuera de tu familia, a qué artistas admirás?
—Me gustan mucho Billie Eilish, Rosalía y Milo J. Tengo gustos muy variados y escucho música de todos los estilos.
—¿Hay algún sueño profesional que todavía quieras cumplir?
—Me encantaría colaborar con algún artista argentino que hoy esté muy fuerte, como María Becerra. También me gustaría hacer alguna serie o película, porque la actuación es una faceta con la que me identifico mucho.
—¿Qué sentís que es lo más raro de vos?
—Nunca se lo conté a nadie, pero hablo mucho solo. ¡Mucho! Salgo a caminar y hablo solo. Puede parecer que tengo un amigo imaginario, pero hago terapia conmigo mismo. Y también disfruto mucho de la soledad. Tengo pocos amigos y no me gusta confiar en todo el mundo.
El futuro, la música y el sueño de una familia propia
—Cuando te vemos cantar frente a Abel Pintos o el Puma Rodríguez, parecés muy seguro. ¿Qué pasa por dentro? ¿Hay una procesión interna? ¿Te morís de nervios?
—Sí, totalmente. Yo creo que canto cinco veces mejor de lo que canto en el programa. Soy un amateur en esto y creo que la experiencia me viene muy bien. Estoy aprendiendo a pararme arriba de un escenario. Para mí es un honor estar frente a un jurado como Abel Pintos, Ángela Leiva, el Puma Rodríguez y Joaquín Levinton, lo tomo como una escuela. Pero claramente me siento nervioso e intimidado. Aunque me dije: «Yo de esta no me puedo bajar».
—¿Y cuál sentís que es tu identidad como artista? ¿Qué tiene Dante para ofrecer?
—Todavía estoy empezando a conocer mi identidad artística, la estoy descubriendo. Pero siento que, como compositor, tengo algo interesante para mostrar. Aprendí mucho de mi abuelo y de otros productores durante todo este tiempo. Mi altura suma, porque mido 1,88, y mi sensibilidad y manera de ser también tienen algo interesante para ofrecer. La gente ya me lo hizo saber.
—¿Seguís formándote?
—Sí, siempre. Para mí la formación es clave. Estudio canto, estudié música y guitarra, y ahora también estoy estudiando actuación. La formación siempre está presente y dentro de poco va a salir mi música.
—Para terminar, ¿hay algún deseo que nunca hayas dicho en voz alta y que quieras compartir hoy por primera vez?
—Me gustaría el día de mañana tener hijos. Me veo siendo padre, aunque en un futuro lejano. Creo que nunca lo dije públicamente, pero sí, me gustaría mucho ser papá.
—¿Te imaginás formando tu propia familia?
—¡Re! Una familia que no tiene por qué ser convencional, ni conocida, ni necesariamente parecida a la mía. La familia de Dante.
—¿Y te la imaginás numerosa? ¿con muchos hijos?
—No, dos. Y bastante seguidos, porque me estresaría el tema de la escolaridad. ¿Viste cuando uno termina el colegio en 2047 y el otro en 2056? ¡Prefiero que sean seguidos!
En una charla exclusiva con CARAS, Dante Ortega habló en profundidad de su sexualidad, de los años en los que intentó pelear con su propia identidad, de los prejuicios que lo marcaron y de las exigencias que implica crecer dentro de una familia tan reconocida. También compartió sus dudas, sus deseos y ese anhelo de formar algún día su propia familia.
Fotos: Leandro Flaqui.
Agradecimientos:
Locación: El Mercado Faena. Faena Buenos Aires
Asesor de Imagen y Estilismo: Ignacio Vélez, @ignaciovelezok.
Look: pantalón negro con herradura, musculosa natural con herradura, jean rosa y negro (Esquina Esquina). Esquina gafas Hardem.