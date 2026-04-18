Las mejores fotos de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en su visita a San Juan

Darío Barassi dejó atrás su ajetreada agenda laboral y partió rumbo a San Juan con su esposa, Lucía Gómez Centurión. La pareja arribó este fin de semana a su tierra natal y se los vio muy acaramelados. A través de diversas publicaciones en redes sociales, el conductor no escatimó en palabras llenas de romanticismo hacia la madre de sus hijas Emilia e Inés.

La romántica declaración de amor de Darío Barassi a Lucía Gómez Centurión

A pesar de tener una década de casados, Darío Barassi sigue tan enamorado como el primer día de la psicóloga. Cada vez que tiene la oportunidad, el presentador televisivo le demuestra su amor. En esta oportunidad, aprovechó un viaje a tierras cuyanas para fotografiarse con su compañera de vida a los besos. Así, en las últimas horas, se vio a la pareja en plan de “novios” recorriendo la tierra del sol y el vino sin las niñas.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en San Juan | Instagram

Mediante dos posteos en su feed, expresó: “Un ratito de esto, gorda mía. Te amo”. Como telón de fondo, la Cordillera de Los Andes ornamentaba el paisaje y la cariñosa escena. En otra de las postales, posaron frente a una estancia con un look matchy matchy, ideal para una ceremonia diurna. “San Juan en otoño que cosa linda. Como vos, Lucía”, volvió a declarar el enamorado Barassi. La flamante pareja aprovechó para reencontrarse y pasar unas horas siendo tan sólo dos, dejando en manifiesto un vínculo consolidado sostenido por la química que los une, reflejado en una tierna postal de una historia que sigue escribiéndose con amor.

Amor, amigos y familia

Además de ser una escapada cargada de amor, Darío Barassi y Lucía aprovecharon para visitar a la familia y asistir al casamiento de amigos. No obstante, también aprovecharon para recorrer el barrio y toparse con sus residentes. “Ellas siempre saludando en la puerta hasta que uno se va. Las amo”, sostuvo mientras en el interior de su auto registraba a dos abuelitas que estaban asomadas a la vereda.

Darío Barassi en San Juan | Instagram

Minutos antes, había posteado una imagen en blanco y negro en un sofisticado restaurante con amigos. “Hermanos de la vida, qué placer un rato siempre con ustedes”, describió agradecido de poder compartir un momento de conexión pura con sus allegados. Finalmente, el comunicador y su esposa asistieron a un casamiento al aire libre en una destacada estancia sanjuanina. El evento estaba pensado para que los invitados disfruten tanto del exterior como del interior en un salón estilo colonial, donde la recepción con tragos, DJ, el mobiliario descontracturado, living estratégicamente distribuído en el césped, guirnalda de luces y la cordillera de fondo adornaron el lugar. “Enamorado de este lugar”, aseguró.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en San Juan | Instagram

De esta manera, el viaje a San Juan no solo significó un reencuentro con sus raíces y amigos, sino también una nueva oportunidad para que Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión compartieran momentos llenos de romanticismo y amor. Entre paisajes imponentes, reuniones con seres queridos y gestos de cariño, la pareja volvió a dejar en claro que su vínculo se mantiene sólido y tan romántico como el primer día.

NB