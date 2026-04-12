Así es el living de Darío Barassi: estilo industrial, sillón XXL y vista al patio de juegos de sus hijas, Inés y Emilia

Este domingo, Darío Barassi sorprendió a todos sus seguidores con una puerta en escena tan cotidiana como caótica. Esta vez lejos de los estudios de televisión y más cerca de su faceta más íntima: la de padre. A través de un video que compartió en sus redes sociales, dejó ver no solo el imponente living de su casa -de estilo industrial, con sillones XXL y una vista abierta al jardín- sino también la paternidad en su máximo esplendor, que rápidamente generó la reacción de sus seguidores.

Darío Barassi, un papá todo terreno

Darío Barassi encendió la cámara de su celular para narra en primera persona las adversidades a las que se enfrenta como padre. “Estaba por desayunar mirando el parque, pensando un poco en mi carrera, agradeciendo un poco la vida todas las oportunidades que tengo”, relató en voz en off, mientras mostraba una escena que parecía sacada de una revista de decoración: una mesa ratona prolijamente armada, una taza de café con leche, un plato con frutas y panificados, y de fondo, el impecable del parque donde juegan sus hijas, Inés y Emilia.

Darío Barassi y Lucía Gómez Ceturión | Instagram

Sin embargo, la postal perfecta duró poco. Con su característico sentido del humor, el conductor reveló: “Pero bueno, pasaron cosas, llamadas hijas, que me robaron mi tostada, me tiraron el café con leche, invadieron de productos un poco”. La escena cambió abruptamente y el orden dio paso al desorden habitual de una casa con chicos chiquitos y a las risas, en un contraste que lejos de incomodarlo, pareció divertirlo aún más.

El imponente living de Darío Barassi que se robó todas las miradas

El living de Darío Barassi no pasó desapercibido por parte de sus seguidores y se robó parte del protagonismo ya que refleja un equilibrio entre sofisticación y tendencia en deco de interior. El mismo tiene un estilo moderno con impronta industrial: predominan los colores neutros, líneas rectas y muebles robustos. Se destacan dos sillones individuales de estructura oscura y almohadones amplios, ubicados frente a la mesa, y a la derecha un sofá tipo XXL, tapizado en un tono claro que aporta contraste y sensación de comodidad. El piso de madera suma calidez al ambiente, equilibrando estilo, modernidad y funcionalidad. Afuera, un patio con juegos infantiles completa el escenario generando la ilusión óptica de la fusión entre afuera y adentro.

Living de Darío Barassi | Instagram

Pero el momento más emotivo llegó cuando el conductor dejó de lado el relato del desayuno frustrado y se concentró en el juego con su hija. En medio de esa dinámica espontánea, decidió hacerle una pregunta tan simple como reveladora: quién era la persona que más amaba. Sin dudarlo, la pequeña respondió: “Papi”. Esa palabra, breve pero cargada de significado, transformó por completo la escena.

Lejos de insistir con la queja o el humor sobre el caos, el video viró hacia una dimensión más sensible. La reacción de Barassi fue inmediata: se lo notó conmovido, sonriente y completamente enfocado en ese vínculo. El episodio dejó en evidencia que, más allá del desorden y los planes truncos, esos instantes son los que terminan definiendo la experiencia de la paternidad.

Así, Darío Barassi volvió a conectar con sus más de 5,1 millones de seguidores desde un lugar genuino, mostrando que detrás del conductor exitoso hay un padre presente que encuentra en los pequeños gestos las verdaderas razones para agradecer “la vida misma”. Asimismo, deslizó las imágenes más íntimas del hogar que formó con su esposa Lucía Gómez Centurión donde el diseño industrial va en línea con la tendencia de este 2026.

NB