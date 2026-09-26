A los 77 años, Jairo habló de su nuevo amor: “Tiene 25 menos, por eso le aconsejaba que no saliera conmigo”

Jairo atraviesa a los 77 años una etapa personal que hace un tiempo no imaginaba. Después de la muerte de Teresa Sainz de los Terreros, quien fue su esposa durante casi cinco décadas y madre de sus cuatro hijos, el cantante quedó atravesado por un duelo que modificó por completo su vida cotidiana. La pérdida ocurrió en julio de 2021, después de una enfermedad prolongada, y durante un tiempo la posibilidad de volver a construir una relación sentimental quedó lejos de sus planes.

Con el paso de los años, sin embargo, una persona que ya conocía desde mucho antes comenzó a ocupar otro lugar en su vida. Laura Bonfante seguía su carrera y asistía a sus presentaciones, pero durante décadas cada uno transitó su propia historia familiar. Ella se casó y tuvo dos hijos, mientras el artista continuó su matrimonio con Teresa. Recién cuando las circunstancias personales de ambos cambiaron empezaron a encontrarse con mayor frecuencia y aquel vínculo, inicialmente amistoso, tomó otra dirección.

Jairo celebró sus 77 años acompañado por Laura Bonfante y sus seres queridos (Instagram / @jairo.cantante)

Quién es Laura Bonfante, la pareja de Jairo

Laura Bonfante, quien forma parte de la vida amorosa de Jairo, es abogada, oriunda de Oliva y vive en Villa María, Córdoba. El músico la conocía desde que era joven y durante años supo de distintas etapas de su vida, aunque nunca existió un vínculo sentimental mientras ambos estaban en pareja. Después de que ella se separara y él quedara viudo, comenzaron a conversar y acompañarse desde otro lugar. Con el tiempo, esa cercanía se transformó en un noviazgo que decidieron mantener lejos de la exposición durante sus primeros meses.

La relación se conoció públicamente en 2023 y desde entonces el intérprete fue dando algunos detalles sobre esta nueva etapa. Para él resultó especialmente importante la reacción de sus hijos Lucía, Iván, Mario y Yaco, quienes recibieron con alegría la noticia de que volviera a estar acompañado. Con el tiempo, la jurista también construyó una buena relación con la familia de su pareja, mientras el cantante se vinculó con los dos hijos de ella y mantiene un trato cordial con su exmarido, según contó en una entrevista que brindo a La Nación este fin de semana.

Aunque el noviazgo está consolidado, eligieron conservar sus rutinas y por ahora no conviven. Laura continúa instalada en Villa María y el músico mantiene su vida en Buenos Aires, por lo que organizan sus tiempos para encontrarse entre ambas ciudades. Esa dinámica también se trasladó a los viajes: durante 2025 compartieron una estadía en Europa y ella comenzó a acompañarlo en algunas etapas de sus giras. Mantener casas separadas no modificó la cercanía que construyeron como pareja.

La diferencia de edad entre Jairo y Laura Bonfante

Jairo y Laura Bonfante tienen más de dós décadas de diferencia, un aspecto del vínculo sobre el que el cantante habló ahora con mayor profundidad. En esa misma entrevista, explicó que esa distancia generacional fue una de sus principales dudas cuando comenzaron a plantearse la posibilidad de estar juntos. Fue él quien intentó convencerla de que quizá no era conveniente avanzar, mientras ella se mostró decidida a darle una oportunidad a la relación. “Tiene 25 menos, por eso le aconsejaba que no saliera conmigo”, expresó. Con el tiempo, aquel reparo inicial dejó de ocupar un lugar central.

La pareja compartió el festejo de cumpleaños junto al entorno familiar del artista (Instagram / @jairo.cantante)

Al referirse a su presente, el músico señaló que hoy vive el amor desde un lugar marcado por la experiencia y por todo lo atravesado en los últimos años. Más que detenerse en la edad, puso el foco en el acompañamiento, la escucha y las demostraciones de afecto. También contó que su entorno percibió el cambio en su ánimo y celebró que pudiera recuperar una vida afectiva que él mismo había pensado que no volvería a tener después de quedar viudo.

A los 77 años, el intérprete encontró una forma de pareja que se adapta a la historia y a las responsabilidades que ambos construyeron antes de estar juntos. Manteniendo cada uno sus propios espacios, el cantante y la abogada continúan compartiendo viajes, encuentros familiares y parte de la actividad profesional de él. Los 25 años que separan a Jairo y Laura Bonfante, que inicialmente fueron motivo de dudas, quedaron integrados a una relación que nació después de décadas de conocerse y que hoy atraviesa una etapa de mayor exposición pública.