Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, deslumbró con su look mundialista

Con casi nueve meses de vida, Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone demostró seguir los pasos de su mamá al brillar con un mini look especial para este Mundial 2026. La conductora fue la encargada de subir en su cuenta de Instagram, el vestuario del pequeño para el inicio de la Copa del Mundo y palpitar el primer partido de la selección el próximo martes.

Faustino, el hijo de Eva Bargiela, enterneció las redes sociales con su mini look

En las últimas horas, Eva Bargiela fotografió a su hijo luciendo un atuendo mundialista muy especial y la tierna posta se viralizó. El pequeño tenía puesto un buzo de algodón con los colores de Argentina para alentar a la Selección.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su hijo Faustino

Pero lo que más llamó la atención de esta prenda, fue su diseño haciendo alusión a la bandera de nuestro país. El buzo era de magnas largas color celeste y en el centro un estampado blanco con un delicado sol bordado en hilo amarillo. Por otro lado, esta pieza práctica y suelta, permitiendo la movilidad cómoda del bebé.

El look mundialista de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Faustino, el hijo de Eva Bargiela lució una combinación perfecta y bien deportiva

En la instantánea compartida por Eva Bargiela se observó que Faustino tiene puesto un pantalón jogging de tono gris claro, muy cómodo y un par de soquetes blancos. Todo este conjunto, completaron el look perfecto para este invierno mundialista. Sin dudas, la modelo escogió las prendas adecuadas para que su hijo luzca bien y abrigado.

Eva Bargiela junto a su hijo Faustino alentando a la Selección Argentina

De esa manera, Eva Bargiela demostró una vez más, lo fácil que es vestir a un bebé en invierno, cuando se seleccionan las prendas adecuadas para que el niño esté feliz, cómodo y resguardado de las bajas temperaturas. Ese fue el caso de su hijo, Faustino Simeone, quién no sólo usó un conjunto marcando tendencia, sino que lo hizo en un contexto especial: recibir el Mundial 2026.