Entramos a la cocina de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez: luminosa, moderna y con la vajilla que es tendencia

La cocina de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez es mucho más que un espacio para cocinar: se convirtió en el corazón de su casa y en el lugar donde transcurre gran parte de la vida familiar. A través de un video que compartió la influencer en sus redes sociales, se pudieron ver algunos rincones de este ambiente que combina diseño, funcionalidad y una estética moderna que refleja a la perfección el estilo de la pareja.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

La cocina de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez: luz natural y diseño minimalista

Uno de los grandes protagonistas de la cocina de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez son los ventanales de piso a techo, que permiten que la luz natural invada cada rincón durante todo el día. Además de aportar amplitud visual, crean una conexión permanente con el jardín, incorporando el paisaje exterior como parte de la decoración.

La cocina se organiza alrededor de una gran isla central que funciona como punto de encuentro para toda la familia. Allí no solo se preparan las comidas diarias, sino que también se comparten momentos con Nina y Theo, los hijos de la pareja. Los tonos neutros, las líneas simples y la ausencia de elementos innecesarios refuerzan una sensación de calma y orden que atraviesa todo el ambiente.

Así es la cocina de Agustina Gandolfo

Los electrodomésticos se integran de manera discreta al mobiliario, logrando una imagen limpia y sofisticada. Cada detalle parece pensado para combinar practicidad y estética, dos aspectos fundamentales en una casa donde la rutina familiar convive con las exigencias profesionales del futbolista.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez apuestan a la vajilla que es tendencia

Entre los detalles que más llamaron la atención del video se encuentra la vajilla elegida por Agustina Gandolfo. La influencer apostó por piezas de cerámica artesanal con formas orgánicas, texturas naturales y terminaciones irregulares, una de las tendencias más fuertes en decoración de interiores.

La vajilla que eligió Agustina Gandolfo y es tendencia

La curaduría de objetos demuestra cómo la pareja busca transformar los gestos más sencillos —como preparar una pasta fresca, cortar vegetales o elaborar un licuado saludable— en momentos con estilo propio. La vajilla, lejos de ser un mero objeto utilitario, se convierte en un accesorio de moda que eleva la puesta en escena de cualquier comida cotidiana.

Más allá de su impactante diseño, la cocina representa uno de los espacios más importantes de la casa. Es el lugar donde Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo disfrutan de tiempo de calidad junto a sus hijos, lejos de las cámaras y de la intensa agenda profesional que los acompaña.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez junto a sus hijos

Con una combinación equilibrada entre elegancia, funcionalidad y calidez, este ambiente refleja la filosofía de vida de la pareja: una casa pensada para disfrutar en familia sin resignar estilo ni confort.