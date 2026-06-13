Duelo de estilos: Antonela Roccuzzo contra Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi

El estampado escocés, también conocido como tartán, trasciende las barreras del tiempo y las temporadas para instalarse una vez más como la tendencia predilecta de las celebrities. Su versatilidad lo posiciona como un imprescindible en cualquier guardarropa. Dos referentes del círculo cercano de "La Scaloneta", La argentina Antonela Roccuzzo y la inglesa Kelci Rose Bowers —pareja del defensor Marcos Senesi— demuestran que este patrón es capaz de adaptarse a looks opuestos, logrando resultados igual de sofisticados.

Antonela Roccuzzo: La apuesta por el "cozy chic" urbano

Antonela Roccuzzo adopta el tartán con una visión enfocada en la comodidad sin sacrificar la elegancia. En su propuesta, se ve cómo la campera de estilo leñador —con cuadros en tonos tierra y acentos en verde, se transforma en el eje central de un conjunto pensado para enfrentar las temperaturas bajas con mucho estilo. Su elección se destaca por ser funcional y urbana; combina la prenda protagonista con pantalones de denim en un corte holgado, lo que permite una silueta relajada pero estructurada. Antonela entiende a la perfección que el éxito de un look reside en saber elegir piezas que aportan personalidad sin caer en la extravagancia excesiva.

Antonela Roccuzzo apostó al a cuadros



La clave de este estilo reside en el equilibrio de volúmenes. Al utilizar una prenda exterior voluminosa, Antonela compensa con la caída de los pantalones, creando una armonía visual que funciona perfectamente para una salida casual en la ciudad. El uso de accesorios mínimos y una paleta de colores coherente eleva el conjunto. Su enfoque minimalista, incluso dentro de un estampado tan complejo como el escocés, refleja una madurez estética que prioriza la calidad de las prendas y la coherencia del conjunto final. Es, sin duda, una lección de cómo lucir impecable en el día a día.

Antonela Roccuzzo impone el tartán estilo cozy

Kelci Rose Bowers: La oda al estilo preppy con actitud contemporánea



Por otro lado, Kelci Rose Bowers lleva el estampado a un terreno donde la moda y la expresión personal se entrelazan de manera más audaz. La influencer y jugadora de futbol inglesa apuesta por una camisa de cuadros en colores neutros, mucho más ceñida o estructurada, para jugar con las capas. La pareja de Marcos Senesi combina esta pieza con jeans con roturas y botas, dando un aire más juvenil.

El tartán por Kelci Rose Bowers



Su estilo se aleja de la sobriedad para abrazar una estética que roza lo "preppy" moderno. La elección de accesorios, como las gafas de estilo retro y el juego con las texturas de sus prendas inferiores, marca una diferencia notable. La manera en que ella integra el patrón con prendas desgastadas le otorga dinamismo.

La inglesa Kelci Rose Bowers combina escoces con lentes retro



Claves de estilo: ¿Cómo integrar el tartán?



Este duelo de estilos confirma que para implementar este estampado sin fallar en el intento, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. La regla de oro, que se ve en ambas, es dejar que el tartán sea el protagonista absoluto. Tanto Antonela Roccuzzo como Kelci Rose Bowers evitan saturar el look con otros estampados competitivos, permitiendo que las líneas y colores del cuadro resalten por sí mismos.

Además, la elección de las piezas inferiores resulta fundamental para definir el tono del look: el denim, en cualquiera de sus lavados, funciona como un lienzo neutro ideal. Para quienes deseen replicar estas fórmulas, el secreto está en la moderación y en la elección de las piezas complementarias. Al final, la versatilidad del el tartán es, quizás, el atributo más valioso de este estampado, lo que asegura su permanencia en el podio de las tendencias durante muchas temporadas más.