Camila Galante mostró el nuevo rincón de su hijo Lautaro: juguetes Montessori, conejos y la alfombra que es tendencia

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, presentó un nuevo rincón en su hogar dedicado a su hijo menor, Lautaro. El área, que mostró a través de sus redes sociales, fue diseñada con mucho cariño y dedicación, creando un ambiente divertido para el pequeño.

El nuevo espacio de juego para Lautaro, el hijo de Camilia Galante y Leandro Paredes

A través de sus historias de Instagram, Camila Galante dejó ver un poco más de su hogar y en esta oportunidad reveló el nuevo lugar creado para su hijo, lleno de juguetes Montessori, piezas sencillas y objetos de madera. Todo perfectamente ordenado, promoviendo un ambiente tranquilo para que el niño pase tiempo en ese lugar.

Camila Galante y Leandro Paredes con su hijo Lautaro//Instagram

Asimismo, en el rincón de Lautaro se observó una alfombra de color crudo, de textura suave, material sintético y amigable con el medio ambiente. Este tipo de pieza marcó tendencia dentro del mundo de la decoración infantil no sólo por su apariencia natural y cálida, sino también por su funcionalidad para que los niños tengan contacto con el suelo sin dañarse.

Camila Galante con su familia//Archivo

Uno de los elementos más llamativos del espacio preparado por la influencer para su hijo fueron los recipientes para guardar juguetes con forma de conejos, que combinaron funcionalidad con un diseño adorable. El primero fue un cesto de mimbre, cuya textura natural y resistente aportó calidez al rincón. El segundo fue un conejo tejido en color crudo, que resaltó por su suavidad y detalle artesanal. Estos contenedores no solo ayudaron a mantener el orden sino que también aportaron un toque estético que armonizó con toda la decoración.

Rincón de Lautaro//Instagram de Camila Galante

Este increíble rincón de la casa de Camila Galante y el jugador de Boca, no solo se trató de un lugar de juego y entretenimiento para su hijo, sino también de un espacio original, funcional, moderno y estético. La selección de colores neutros y texturas naturales ayudaron a crear un ambiente tranquilo ideal para el crecimiento de un niño.