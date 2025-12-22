De camperas a poleras: los polémicos precios de la feria americana de Wanda Nara

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una decisión comercial que no pasó desapercibida. La conductora y empresaria se sumó a la tendencia de la moda circular y lanzó su propia feria americana online, donde ofrece prendas que utilizó tanto en su carrera televisiva como en su día a día. Sin embargo, lejos de tratarse de precios accesibles, los valores elegidos despertaron polémica.

Si bien la venta de ropa usada por celebridades no es una novedad en el mundo del espectáculo, el caso de Wanda Nara generó impacto por el perfil de las prendas y, sobre todo, por las cifras millonarias con las que fueron publicadas. A través de su web, la figura de MasterChef Celebrity puso en circulación piezas que, aunque no son de su autoría, adquieren valor por haber sido usadas por ella en contextos públicos.

Los exuberantes precios de Wanda Nara

Wanda Nara ya cuenta con experiencia en el mundo del e-commerce a través de Wanda Shop, donde comercializa productos de su propia marca. En esta oportunidad, el diferencial no pasa por el diseño exclusivo, sino por el peso de su imagen y el recorrido mediático de cada prenda. La empresaria apuesta a que su nombre transforme ropa usada en objetos de deseo para un público selecto.

Los precios de la ropa de Wanda Nara

Uno de los artículos que más llamó la atención fue una campera, publicada a un valor de 1.300.000 pesos. En la descripción se aclara que puede abonarse en tres cuotas sin interés o acceder a un 15% de descuento pagando por transferencia bancaria, una estrategia comercial similar a la que utiliza en sus otros emprendimientos.

La prenda que usó en MasterChef

La prenda que terminó de encender la polémica fue una polera que Wanda Nara utilizó durante una emisión de MasterChef Celebrity. El valor elegido para ponerla a la venta fue de 4.999.999 pesos, una cifra que generó sorpresa incluso entre sus seguidores más fieles. Al igual que la campera, la publicación incluye facilidades de pago y destaca el uso televisivo como principal atributo.

Los precios de la ropa de Wanda Nara

Una vez más, Wanda Nara demuestra su habilidad para convertir cada movimiento en tema de conversación. Con esta nueva iniciativa y los precios sobre las nubes, la empresaria ha puesto un valor a la utilización de sus objetos personales que, considera alguien podría aprovechar mejor.