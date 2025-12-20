Wanda Nara vende su ropa usada: la millonaria cifra que pide por una blusa Balenciaga

Wanda Nara volvió a llamar la atención en sus redes sociales. Esta vez, la empresaria cosmética compartió una página donde comercializa sus más exclusivas prendas, entre ellas una costosa blusa de la firma española Balenciaga. Si bien siempre ostenta su vida de millonaria y de hecho hace poco mostró el autoregalo que se hizo para Navidad, la modelo no dudó en sacarle provecho a la ropa que ya no usa.

El nuevo negocio millonario de Wanda Nara

Este sábado 20 de diciembre, la modelo sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar que, además de su rol como conductora y empresaria cosmética, también incursiona en el rubro textil. Fiel a su esencia, Wanda Nara no dudó en armar un nuevo negocio millonario y lo compartió en sus historias de Instagram.

Se trata de "Wanda Shop", su tienda online donde los usuarios pueden adquirir a un elevado precio sus exclusivas prendas favoritas. Al parecer, Wanda Nara se cansó de tenerlas en su armario sin usar y decidió venderlas para que otras personas puedan darle una oportunidad. Además, esta decisión ayuda a la moda circular y refuerza una mirada más consciente sobre el consumo, promoviendo la reutilización de piezas de lujo.

Así, Wanda Nara no solo capitaliza su guardarropa, sino que también se suma a una tendencia cada vez más valorada en la industria de la moda. Lo cierto es que lo más generó repercusión en las redes sociales fue el precio que poseen los ítems. Una polera Balenciaga en tono blanco, que según la página fusiona minimalismo y lujo contemporáneo, cuesta 5 millones de pesos.

En la descripción, la modelo aclara que se trata de un diseño de cuello alto y silueta relajada. Asimismo, cuenta que es una blusa versátil, ideal tanto para looks urbanos como para estilismos más elevados. La misma fue usada por Wanda Nara en el programa ¿Quién es la Máscara? (Telefe), ciclo donde participó en 2022. También se encuentra una campera de cuero con brillantes que dice en su espalda "Bad bitch", en referencia a su exitosa canción, y tiene un valor de más de un millón de pesos.

De esta manera, Wanda Nara vende su ropa usada y la millonaria cifra que pide por una blusa Balenciaga causó sorpresa y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios que siguen su contenido en Instagram, desde personas que creen que el precio está acorde por ser de diseñador a quienes piensan que no deja de ser excesivo tratándose de una prenda usada.

Wanda Nara mostró el costoso autoregalo que se hizo para Navidad: "No fue canje"

Luego de que la Justicia dictaminara que Mauro Icardi pasará la nochebuena con sus hijas en Argentina, Wanda Nara se llamó al silencio y se dedicó a compartir imágenes desde su hogar. En una de las historias que subió a su cuenta de Instagram, la conductora de Masterchef Celebrity dejó ver lo que se compró para ella misma y para que todos los integrantes de su familia puedan disfrutar.

"Este es mi unboxing y mi regalo de Navidad, y no es canje", se la escucha decir a la modelo mientras enfoca cada uno de los pequeños electrodomésticos que compró para su casa. Además, en el video se lo puede ver a su hijo mayor Valentino, fruto de su relación pasada con Maxi López, junto a su novia apreciando cada elemento de la cafetera eléctrica que conforma este obsequio tan especial.

Lejos de ser un intercambio por publicidad en redes, Wanda Nara dejó en claro que se trató de un deseo que ella tenía y que no dudó en cumplirlo. El set que equipará su cocina incluye, además de la cafetera eléctrica, una batidora, tostadora, pava eléctrica, juguera y licuadora de una importante marca italiana que se caracteriza por tener una estética de los años 50.

En el país se volvió famosa por combinar tecnología avanzada con un diseño retro y colorido. En cuanto a los precios de cada uno de ellos, según informan los sitios web donde se pueden adquirir, la batidora ronda el millón de pesos, mientras que el exprimidor y la pava se aproximan a los 500 mil pesos cada una. Asimismo, la licuadora de esta firma está cerca de los 640 mil pesos y la tostadora, 360 mil.

La cafetera es el producto más caro ya que promete "experiencia de barista" y posee una serie de herramientas que permiten preparar un café exquisito desde la comodidad del hogar. La misma cuenta con varilla para vaporizar la leche, molinillo para grano de café y 4 niveles de temperatura. Su valor es de más de 4 millones de pesos, un precio que a la cantante no le preocupó y pudo desembolsar sin problemas. De esta manera, Wanda Nara mostró el costoso autoregalo que se hizo para Navidad y aclaró: "No fue canje".