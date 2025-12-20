sábado 20 de diciembre del 2025
CELEBRIDADES Hoy 15:02

Ni dorado ni plateado: Valeria Mazza confirma que el durazno es el color de las fiestas

Ícono indiscutido del estilo argentino, la modelo esta vez le dijo "no" a los colores clásicos de Navidad y Año Nuevo.

Valeria Mazza
Valeria Mazza | Instagram

Valeria Mazza volvió a marcar tendencia con un look sofisticado, ideal para Navidad y Año Nuevo. Ícono indiscutido del estilo argentino, la modelo demostró que esta vez le dijo "no" a los clásicos dorado y plateado para apostar a un vestido color durazno.

Valeria Mazza apostó por un vestido largo en tono durazno empolvado, una paleta suave y luminosa que resulta perfecta tanto para la Navidad como Año Nuevo. El diseño, de inspiración romántica y espíritu contemporáneo, se destaca por su silueta fluida y su caída liviana, que acompaña el movimiento del cuerpo con naturalidad. El corte halter realza los hombros y el escote, mientras que la espalda completamente descubierta suma un toque sensual y sofisticado, sello inconfundible de la modelo.

Valeria Mazza
Valeria Mazza
Valeria Mazza
Valeria Mazza

Según las fotos que compartió en sus historias de Instagram, el vestido presenta capas de gasa translúcida que aportan textura y profundidad visual, con un sutil juego de volúmenes y un faldón que se desliza con elegancia al caminar. La abertura frontal deja ver las piernas de manera delicada, logrando un equilibrio perfecto entre feminidad y modernidad. El detalle de la estola integrada, que cae desde el cuello hacia la espalda, refuerza la idea de un look etéreo y de alto impacto.

Valeria Mazza
Valeria Mazza

En cuanto al estilismo, la empresaria eligió llevar el cabello suelto, con ondas suaves y naturales, un peinado clásico que potencia la frescura del conjunto. El maquillaje acompaña en la misma línea: piel luminosa, tonos cálidos en los ojos y labios nude, resaltando la belleza natural sin excesos.

Valeria Mazza
Valeria Mazza

Para completar el look, sumó sandalias de tiras finas en tono oscuro, con delicados detalles metálicos, que estilizan la figura y aportan un contraste elegante. Un outfit que confirma por qué Valeria Mazza sigue siendo una referencia absoluta de la moda argentina y una fuente de inspiración infalible para las fiestas.

