Valeria Mazza volvió a marcar tendencia con un look sofisticado, ideal para Navidad y Año Nuevo. Ícono indiscutido del estilo argentino, la modelo demostró que esta vez le dijo "no" a los clásicos dorado y plateado para apostar a un vestido color durazno.

Ni dorado ni plateado: Valeria Mazza confirma que el durazno es el color de las fiestas

Valeria Mazza apostó por un vestido largo en tono durazno empolvado, una paleta suave y luminosa que resulta perfecta tanto para la Navidad como Año Nuevo. El diseño, de inspiración romántica y espíritu contemporáneo, se destaca por su silueta fluida y su caída liviana, que acompaña el movimiento del cuerpo con naturalidad. El corte halter realza los hombros y el escote, mientras que la espalda completamente descubierta suma un toque sensual y sofisticado, sello inconfundible de la modelo.

Valeria Mazza

Valeria Mazza

Según las fotos que compartió en sus historias de Instagram, el vestido presenta capas de gasa translúcida que aportan textura y profundidad visual, con un sutil juego de volúmenes y un faldón que se desliza con elegancia al caminar. La abertura frontal deja ver las piernas de manera delicada, logrando un equilibrio perfecto entre feminidad y modernidad. El detalle de la estola integrada, que cae desde el cuello hacia la espalda, refuerza la idea de un look etéreo y de alto impacto.

Valeria Mazza

En cuanto al estilismo, la empresaria eligió llevar el cabello suelto, con ondas suaves y naturales, un peinado clásico que potencia la frescura del conjunto. El maquillaje acompaña en la misma línea: piel luminosa, tonos cálidos en los ojos y labios nude, resaltando la belleza natural sin excesos.

Valeria Mazza

Para completar el look, sumó sandalias de tiras finas en tono oscuro, con delicados detalles metálicos, que estilizan la figura y aportan un contraste elegante. Un outfit que confirma por qué Valeria Mazza sigue siendo una referencia absoluta de la moda argentina y una fuente de inspiración infalible para las fiestas.