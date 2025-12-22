Revelan el verdadero motivo por el que Wanda Nara no reacciona ante la llegada de Mauro Icardi a la Argentina

La llegada de Mauro Icardi a la Argentina volvió a poner el foco sobre su conflicto con Wanda Nara. Sin embargo, más allá del revuelo habitual que rodea cada movimiento del futbolista, lo que más llamó la atención en esta oportunidad fue la actitud de ella: Wanda eligió llamarse a silencio.

Acostumbrada a expresarse sin filtros y a utilizar las redes sociales como canal directo para dar su versión de los hechos, esta vez no hubo mensajes, descargos ni publicaciones. Un cambio que no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que, hasta hace poco, la empresaria se despachaba con declaraciones durísimas que rápidamente se viralizaban.

Wanda Nara

Wanda Nara, el silencio y una orden concreta de sus abogados

Quien explicó el trasfondo de esta actitud fue Yanina Latorre, al aire de SQP. Según detalló la conductora, el silencio de Wanda no responde a una decisión personal, sino a una indicación directa de su nueva defensa legal. “Los nuevos abogados de Wanda no la dejan hablar de todo esto”, aseguró Latorre, dejando en claro que la empresaria está siguiendo una estrategia jurídica que implica bajar el perfil mediático del conflicto. En ese marco, la panelista también aportó información clave sobre el litigio por la cuota alimentaria que la ex pareja mantiene desde hace meses.

De acuerdo a lo revelado en SQP, Mauro Icardi acumulaba una deuda correspondiente a 14 meses de cuota alimentaria. Antes de viajar a Buenos Aires, el futbolista habría realizado un pago parcial para ser retirado de la lista de deudores y poder ingresar y salir del país sin inconvenientes. Ese pago, sin embargo, habría cubierto solo cuatro meses de la deuda total.

Yanina Latorre reveló la deuda que tiene Mauro Icardi

Mauro Icardi, la deuda alimentaria y la nueva estrategia legal

Siempre según lo expuesto por Latorre, Wanda Nara tendría intenciones de avanzar judicialmente y embargar el sueldo del próximo club en el que juegue Icardi. Una medida que podría profundizar aún más el conflicto, aunque por el momento todo se maneja con extrema cautela. En paralelo, trascendió que el abogado Diego Palombo encabeza una nueva estrategia de defensa junto a su equipo.

El objetivo sería bajar por completo la exposición mediática del caso, algo considerado fundamental para demostrar ante la Justicia la buena voluntad de su defendida de llegar a un acuerdo. Por ahora, lo concreto es que Wanda Nara eligió no hablar. No por falta de argumentos, sino por una decisión legal que apunta a cuidar el proceso judicial. En un escenario donde durante años la palabra fue su principal herramienta, hoy el silencio parece ser parte central de su defensa.