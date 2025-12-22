Así fue el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas: bajo perfil y con mucha discreción

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a ocupar el centro de la escena luego de que se concretara el reencuentro del futbolista con sus hijas, tras varios días de tensión y definiciones judiciales. El encuentro se realizó en Buenos Aires y estuvo marcado por un clima de extrema reserva, con el objetivo de evitar la exposición mediática y nuevos focos de conflicto.

Mauro Icardi

Mauro Icardi llegó al país en un vuelo privado proveniente de Turquía alrededor de las 12.45, acompañado por Eugenia “la China” Suárez. Desde Aeroparque Jorge Newbery, el delantero se trasladó directamente al Chateau Libertador, en el barrio porteño de Núñez, donde se llevó a cabo la entrega de las niñas, en un contexto cuidadosamente organizado y sin contacto con la prensa.

Así fue el reencuentro de Mauro Icardi y sus hijas

Según revelaron en DDM, Wanda Nara se encontraba en el edificio aguardando la llegada de Mauro Icardi con la intención de que el reencuentro se realizara de manera ordenada y sin alboroto. Sin embargo, debido a un compromiso con la grabación de MasterChef, la empresaria debió retirarse antes de que se concretara la entrega.

Finalmente, fueron las empleadas del lugar quienes quedaron a cargo de entregar a las niñas, respetando el protocolo previsto para este tipo de encuentros. Una vez concretado el reencuentro, las hijas de la ex pareja fueron trasladadas directamente a la casa de Mauro Icardi en Zona Norte, donde permanecerán hasta el próximo 27 de diciembre, fecha establecida para su regreso con su madre.

La presencia de la China Suárez en el reencuentro de Mauro Icardi y sus hijas

La llegada de Mauro Icardi junto a la China Suárez sumó un nuevo condimento a la escena, en medio de las versiones que rodean la situación personal y legal de la actriz. En las últimas horas se confirmó que Agustín Rodríguez dejó de ser el abogado de la actriz en el fuero de familia y que otros letrados rechazaron representarla por cuestiones de ética profesional.

Mauro Icardi, China Suárez y Wanda Nara

Mientras tanto, la Justicia también autorizó a Wanda Nara a viajar con sus hijas a Punta del Este a fin de año, aunque no durante las fechas de Navidad, permitiendo así pasar la Navidad junto a Mauro Icardi, un punto en el que la empresaria debió ceder para que la situación finalmente se destrabara.