De Cataratas a las Salinas, las mejores fotos del viaje de Emilia Clarke por la Argentina

Desde que Emilia Clarke fue grabada en una cafetería de Palermo, las redes sociales no dejaron de especular sobre el motivo de su visita. Sin hacer declaraciones públicas, la actriz de Juego de Tronos mantuvo el misterio hasta este martes, cuando publicó una serie de imágenes que revelaron su recorrido por distintos destinos de la Argentina.

El álbum de fotos de Emilia Clarke en su viaje por la Argentina

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 27 millones de seguidores, la intérprete compartió un carrusel de fotos y videos que muestran una travesía tan diversa como intensa. Entre risas, mates, paisajes y hasta alfajorcitos de maicena, la estrella británica se animó a explorar desde las Cataratas del Iguazú hasta las Salinas Grandes, pasando por rincones emblemáticos de Buenos Aires.

Emilia Clarke en Argentina

El viaje comenzó en la capital. Clarke se dejó ver en calles de Palermo y en el barrio de San Telmo, donde visitó bares, tiendas de diseño y restaurantes con impronta local. En una de las imágenes se la ve recorriendo un pasaje adornado con paraguas de colores, una postal típica de las zonas más turísticas de la ciudad.

Emilia Clarke en Argentina

Luego, la actriz viajó al norte de Misiones para conocer el Parque Nacional Iguazú. En una de las postales más impactantes, aparece admirando las caídas de agua con una gorra beige y una campera ligera. También se la ve sonriente durante un paseo en lancha sobre el río Iguazú, disfrutando del contacto directo con la naturaleza.

El itinerario continuó en el noroeste argentino, donde Clarke visitó las Salinas Grandes, en Jujuy. La artista británica compartió varios momentos caminando con su amiga sobre el extenso suelo blanco, con el cielo despejado de fondo. Ahí aprovechó para registrar la calma y la inmensidad del paisaje.

Pero el viaje no se limitó a la aventura. En otra de las imágenes, la actriz compartió una merienda con alfajores de maicena y mate, un gesto que generó mucho cariño entre sus seguidores argentinos. Y para cerrar el recorrido, subió una foto de dos llamas descansando bajo un árbol junto a una bandera wiphala, una escena que capturó la esencia del norte.

Las fotos de Emilia Clarke en Argentina

La publicación rápidamente se volvió viral, y cientos de usuarios celebraron su visita al país con mensajes de bienvenida y orgullo por la belleza natural que Emilia Clarke ayudó a mostrar al mundo.

F.A