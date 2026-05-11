La declaración de amor de Mauro Icardi a la China Suárez con una foto inédita: "El mayor campeonato lo gané en la vida"

Un torbellino de emociones está atravesando Mauro Icardi tras haberse consagrado campeón con el Galatasaray por cuarta vez consecutiva. El jugador estuvo acompañado en todo momento por su actual novia Eugenia “China” Suárez y los tres hijos de la actriz -Rufina, Magnolia y Amancio-. Así se pudo observar en las imágenes que él mismo compartió en sus redes sociales y que, rápidamente se viralizaron. En este sentido, fue el mismo delantero quien resaltó la imagen de su compañera de vida, luego de lanzar dardos envenenados contra Wanda Nara.

Mauro Icardi, el último romántico

Luego de varios días de completo hermetismo en sus respectivas redes sociales, Mauro Icardi y la China Suárez reaparecieron con artillería pesada. Tras haber contenido un nuevo título en su carrera profesional, el deportista rompió la veda en su cuenta personal de Instagram y compartió las postales más íntimas de lo que fue el mega festejo que llevó a cabo el equipo turco. Como era de esperarse, la artista estuvo a su lado en todo momento, situación que no dejó pasar. Es por esta razón que, a través de una inédita foto, le declaró todo su amor.

Mauro Icardi y la China Suárez | Instagram

“Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”, aseguró el goleador en una postal en la que se la ve a la intérprete posar con una bikini total blck al aire libre. Allí, ella apoya delicadamente la punta del pie sobre una pelota de fútbol, mientras coloca sus brazos en posición de jarra. Mirando hacia la nada y dejando que el sol le cubra el rostro, la joven posa segura frente a la cámara al mismo tiempo que él no duda en presumirla en la web.

En respuesta a este posteo, Eugenia reposteó esta imagen y agregó dos emojis que simbolizan los sentimientos que le generó que su pareja tenga este romántico gesto de amor. En una era donde el amor se manifiesta y se expresa a través de las plataformas de interacción social, este mimo virtual dejó en claro que su amor va creciendo a pasos agigantados.

El mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez | Instagram

El dardo envenenado de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Uno de las críticas que recibió Mauro Icardi al festejar junto a la China Suárez y los hijos de ella en el final del partido que le dio un nuevo campeonato fue la ausencia de sus hijas Isabella y Francesca. Muchos cibernautas pusieron en tela de juicio la actitud del atleta de élite por no “cuidar” a sus legítimas herederas.

Ante esta lluvia de haters, no escatimó en palabras para ir en contra de Wanda Nara. “Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos”, empezó el texto del futbolista mientras enseñó una imagen de él con las menores. No conforme con esto, se despachó: “Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse. Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros. Pero hay algo que nunca entendieron… el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye”.

Por último, dejó en evidencia que su sacrificio es por ellas pese a que muchos quisieron “destruirlo”. “Ustedes también son parte de esta historia. Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida... siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande. Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre”, concluyó Icardi.

Mauro Icardi a sus hijas Isabella y Francesca | Instagram

De esta manera, entre declaraciones románticas y dardos envenenados, Mauro Icardi flameó bien en lo alto su amor por la China Suárez y el cariño incondicional hacia sus hijas pese a la distancia y a los enfrentamientos judiciales. Por su parte, la actriz mantiene un perfil bajo tratando de no despertar polémicas y resguardando su privacidad de las opiniones externas.

NB