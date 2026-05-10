El especial regalo que recibió la China Suárez por acompañar a Mauro Icardi en Turquía: "Heroína invisible"

En medio de la consagración de Mauro Icardi con el Galatasaray, la China Suárez recibió un tierno regalo que la conmovió y decidió compartirlo con sus seguidores. Mientras el delantero celebraba un nuevo campeonato junto al club de Estambul, la actriz mostró en sus redes sociales el tierno obsequio que le enviaron por el Día de la Madre: un impactante ramo de rosas rojas y amarillas acompañado por una carta dedicada especialmente a ella.

La China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez mostró el emotivo regalo que recibió tras el campeonato de Mauro Icardi

El detalle no pasó desapercibido para los seguidores de la artista, especialmente porque llegó en una fecha muy significativa en Turquía ya que este domingo 10 de mayo se celebró el Día de la Madre. Fanática de las flores, la China Suárez mostró feliz el obsequio que le enviaron desde la comisión directiva del club de Estambul mientras acompañaba a Mauro Icardi en uno de los momentos más importantes de su carrera.

"Usted es la heroína invisible detrás de los éxitos en el campo. Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito. Gracias por el amor, la paciencia y el apoyo que siempre transmite. Feliz Día de la Madre", decía la tarjeta firmada por "La Familia Galatasaray" y que la protagonista de En el barro 2 mostró en detalle.

El regalo que recibió la China Suárez

Más allá del tierno obsequio, el presente de Mauro Icardi en Turquía atraviesa uno de sus puntos más altos. El delantero argentino celebró junto a sus compañeros la obtención del título número 26 del Galatasaray tras vencer 4-2 al Antalyaspor en el Rams Park. Aunque comenzó el partido en el banco de suplentes, volvió a ser determinante al participar en la jugada del cuarto gol con una asistencia clave.

Tras la consagración, las cámaras captaron al futbolista emocionado y al borde de las lágrimas mientras saludaba a los hinchas dentro del estadio. En paralelo, la China Suárez acompañó los festejos junto a sus tres hijos y compartió distintas imágenes desde Turquía, incluso el romántico abrazo que le dio a su pareja minutos después de que terminó el partido.

El duro descargo de Mauro Icardi tras consagrarse campeón con el Galatasaray

Horas después de consagrarse campeón en Turquía, Mauro Icardi también publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que respondió a las críticas que recibió durante los últimos años. "Durante estos 4 años escuché de todo. Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo", escribió.

El descargo de Mauro Icardi

Además, agregó: "Una vez más, el ‘no puede’ se transformó en campeonato". El delantero cerró el posteo agradeciendo especialmente al público del Galatasaray por el apoyo incondicional durante estas cuatro temporadas en Turquía.