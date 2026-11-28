La Navidad ya comenzó a instalarse en la casa de Maxi López y Daniela Christiansson, que atraviesan una nueva etapa familiar en la Argentina. Desde su cuenta de Instagram, la modelo compartió una imagen de la decoración que eligió para estas fiestas y reveló un detalle especial: será su primera Navidad en verano después de haberse mudado desde Europa a Buenos Aires.

“¡Mi primera Navidad en verano! Vamos a ver si logro traer un poquito de mi cultura”, escribió influencer junto a la foto. En inglés también acompañó la publicación con una frase en la que hizo referencia a esta primera experiencia navideña en una estación completamente diferente a la que estaba acostumbrada.

Maxi López y Daniela Christiansson

Árboles nevados, renos y detalles dorados: así es la Navidad de Daniela Christiansson

La imagen que compartió Daniela Christiansson en sus historias de Instagram permite descubrir uno de los rincones de la ambientación, que tiene como protagonistas los tonos dorados, las luces cálidas y los elementos naturales. A diferencia de las decoraciones más coloridas, la modelo eligió una paleta sobria, con detalles inspirados en los paisajes invernales y las tradiciones europeas.

La nueva decoración navideña de Maxi López y Daniela Christiansson en Buenos Aires

Sobre una extensa mesada oscura, la esposa de Maxi López armó su espacio navideño con pequeñas guirnaldas de ramas verdes, piñas naturales y esferas doradas. El conjunto recorre buena parte del lugar y funciona como base para distribuir los distintos adornos.

Entre los elementos más llamativos aparecen dos pequeños árboles de Navidad con efecto nevado, de diferentes alturas, que aportan una referencia directa a los paisajes invernales. También se destaca una figura de reno de peluche con una bufanda escocesa roja, que suma un toque tradicional y cálido a la propuesta.

Otro de los objetos que llama la atención es un calendario de Adviento con pequeñas casillas numeradas e ilustraciones navideñas. Se trata de una pieza que combina decoración y tradición, ya que permite contar los días que faltan para la llegada de Nochebuena.

La ambientación se completa con velas blancas, portavelas de vidrio dorado y tres cuencos de madera de formas irregulares. A un costado también se observan dos recipientes rojos con manijas, que introducen un contraste de color dentro de una composición dominada por los tonos tierra, el verde y el dorado.

La primera Navidad de Daniela Christiansson en la Argentina junto a Maxi López

La decoración tiene un significado especial para Daniela Christiansson, que este año comenzó una nueva vida en Buenos Aires junto a Maxi López y sus hijos. Después de varios años instalada en Europa, la modelo se mudó a la Argentina y se incorporó a la dinámica de la familia ensamblada del exfutbolista.

Así festejaban la Navidad Maxi López y Daniela Christiansson antes de instalarse en Argentina

La pareja eligió una propiedad en El Golf, Nordelta, una zona residencial que cuenta con amplios jardines, pileta y salida al lago. Allí comenzaron a construir su nueva rutina familiar, mientras la influencer comparte con sus seguidores distintos momentos de la adaptación al país.

Ahora, con la llegada de las fiestas, la modelo busca mantener vivas algunas de las costumbres con las que creció, aunque esta vez tendrá que celebrar la Navidad con temperaturas de verano. Una combinación de tradiciones, nuevos escenarios y recuerdos que empieza a tomar forma en su nuevo hogar.