La Navidad comenzó a instalarse en la casa de Valu Cervantes y Enzo Fernández, que eligieron una decoración marcada por el estilo clásico y los detalles tradicionales de estas fechas. Con una paleta protagonizada por el rojo, el verde y el dorado, los distintos espacios siguen una misma línea estética, en la que conviven adornos típicos de la temporada, figuras de colección y elementos inspirados en la Navidad inglesa.
El árbol ocupa un lugar central dentro de la propuesta, aunque no es el único protagonista. Los osos de peluche, los cascanueces, los renos y los objetos decorativos con rojos y verdes se repiten en diferentes rincones de la casa. A través de estos elementos, la ambientación de la casa combina referencias navideñas clásicas con detalles que aportan calidez y una impronta particular a cada espacio.
Así es el árbol de Navidad de la casa de Valu Cervantes y Enzo Fernández
El árbol de Valu Cervantes se destaca por su imponente tamaño, iluminado con pequeñas luces cálidas y decorado con una abundante selección de adornos en tonos rojos. Entre ellos se distinguen esferas brillantes y aterciopeladas en diferentes tonos, cascabeles dorados de gran tamaño, bastones de caramelo y cintas bicolores. También aparecen varios osos de peluche marrones, algunos con moños a cuadros, que aportan un detalle distintivo a la composición.
Entre los objetos más llamativos se encuentran los osos de Harrods, que aparecen en distintos sectores de la ambientación. Uno de ellos luce un suéter rojo, gorro y bufanda tejidos con motivos blancos. A su alrededor se suman un gran oso vestido de cascanueces rojo y dorado, figuras colgantes de cascanueces con uniformes de colores y un caballito blanco con montura roja y verde.
Libros navideños, renos y rincones iluminados: los otros detalles de la casa de Valu Cervantes y Enzo Fernández
La ambientación de la casa de Valu Cervantes también se extiende a diferentes espacios y estantes, donde los libros y las cajas decorativas con temática navideña funcionan como parte de la composición. Entre ellos se destacan ediciones dedicadas a los cuentos clásicos de Navidad, con tapas en rojo y verde, letras doradas y estampados escoceses. A estos objetos se suman velas, lazos rojos, ramas de acebo y pequeñas escenas iluminadas que recrean tiendas y motivos tradicionales de la temporada.
En otro de los rincones se observa un cuadro de Papá Noel leyendo un libro, acompañado por guirnaldas verdes, ramas de pino, bayas rojas y un moño de terciopelo borgoña. Con estos detalles, Valu Cervantes y Enzo Fernández completaron una decoración que mantiene una misma identidad visual en los distintos ambientes y apuesta por una Navidad de inspiración inglesa.