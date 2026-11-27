La Navidad comenzó a instalarse en la casa de Valu Cervantes y Enzo Fernández, que eligieron una decoración marcada por el estilo clásico y los detalles tradicionales de estas fechas. Con una paleta protagonizada por el rojo, el verde y el dorado, los distintos espacios siguen una misma línea estética, en la que conviven adornos típicos de la temporada, figuras de colección y elementos inspirados en la Navidad inglesa.

Enzo Fernández con la decoración de Navidad

El árbol ocupa un lugar central dentro de la propuesta, aunque no es el único protagonista. Los osos de peluche, los cascanueces, los renos y los objetos decorativos con rojos y verdes se repiten en diferentes rincones de la casa. A través de estos elementos, la ambientación de la casa combina referencias navideñas clásicas con detalles que aportan calidez y una impronta particular a cada espacio.

Así es el árbol de Navidad de la casa de Valu Cervantes y Enzo Fernández

El árbol de Valu Cervantes se destaca por su imponente tamaño, iluminado con pequeñas luces cálidas y decorado con una abundante selección de adornos en tonos rojos. Entre ellos se distinguen esferas brillantes y aterciopeladas en diferentes tonos, cascabeles dorados de gran tamaño, bastones de caramelo y cintas bicolores. También aparecen varios osos de peluche marrones, algunos con moños a cuadros, que aportan un detalle distintivo a la composición.

Entre los objetos más llamativos se encuentran los osos de Harrods, que aparecen en distintos sectores de la ambientación. Uno de ellos luce un suéter rojo, gorro y bufanda tejidos con motivos blancos. A su alrededor se suman un gran oso vestido de cascanueces rojo y dorado, figuras colgantes de cascanueces con uniformes de colores y un caballito blanco con montura roja y verde.

Libros navideños, renos y rincones iluminados: los otros detalles de la casa de Valu Cervantes y Enzo Fernández

La ambientación de la casa de Valu Cervantes también se extiende a diferentes espacios y estantes, donde los libros y las cajas decorativas con temática navideña funcionan como parte de la composición. Entre ellos se destacan ediciones dedicadas a los cuentos clásicos de Navidad, con tapas en rojo y verde, letras doradas y estampados escoceses. A estos objetos se suman velas, lazos rojos, ramas de acebo y pequeñas escenas iluminadas que recrean tiendas y motivos tradicionales de la temporada.

Benja Fernández con la decoración de Navidad

En otro de los rincones se observa un cuadro de Papá Noel leyendo un libro, acompañado por guirnaldas verdes, ramas de pino, bayas rojas y un moño de terciopelo borgoña. Con estos detalles, Valu Cervantes y Enzo Fernández completaron una decoración que mantiene una misma identidad visual en los distintos ambientes y apuesta por una Navidad de inspiración inglesa.