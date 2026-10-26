Valu Cervantes y Enzo Fernández mostraron el gran cambio de Benja, su bebé que cumplió 3 años

Valu Cervantes y Enzo Fernández celebraron una fecha muy especial para su familia: el cumpleaños número tres de su hijo Benjamín, conocido cariñosamente como Benja. Para homenajearlo, la pareja compartió en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas que reflejan el crecimiento del pequeño y los distintos momentos que vivieron juntos.

Valu Cervantes y Enzo Fernández abrieron el álbum de fotos para festejar los 3 años de su hijo Benja

A través de sus publicaciones, Valu Cervantes y Enzo Fernández mostraron el gran cambio de su hijo Benja, que ya dejó atrás la etapa de bebé y comenzó a transitar una nueva etapa de su infancia. En las imágenes se lo puede ver sonriente, cariñoso y acompañado por sus padres en diferentes escenarios de la vida cotidiana.

Valu Cervantes y su hijo Benja//Instagram

Benja nació el 26 de octubre del 2023, después de que Enzo Fernández consiguiera la Copa Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. La exposición del jugador permitió que sus seguidores conozcan a Benja desde que nació. El reciente álbum incluyó postales familiares del pequeño en distintos momentos cotidianos.

Enzo Fernández con su hijo Benja//Instagram

Benja, hijo de Enzo Fernández y Valu Cervantes//Instagram

En las postales compartidas por sus padres en redes sociales en el día de su cumpleaños, Benja aparece abrazado a Valu, Enzo y su hermana Olivia. Además, la publicación permitió observar otros detalles de la vida del niño con muchos momentos de su hogar, actividades en familia y vacaciones.

Valu Cervantes y su hijo Benja//Instagram

Enzo Fernández con sus hijos Benja y Olivia//Instagram

Benja y Olivia, los hijos de Valu Cervantes y Enzo Fernández//Instagram

Asimismo, Fernández difundió fotografías del pequeño en la cancha junto a él, luciendo la camiseta de Argentina y también, posando con la Copa del Mundo, una de las imágenes más significativas para la familia y para la historia reciente del futbolista, quien es uno de los jugadores icónicos del seleccionado nacional.

Enzo Fernández con su hijo Benja//Instagram

Benja, el hijo de Valu Cervantes y Enzo Fernández con la Copa del Mundo//Instagram

Valu Cervantes y Enzo Fernández compartieron unas tiernas palabras para su hijo Benja y un video divertido

Valu Cervantes y Enzo Fernández no solo compartieron fotos y videos de Benja en sus respectivas redes sociales, sino que también le dedicaron unas tiernas palabras. “Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son tres añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida”, escribió el deportista. En su mensaje, el jugador destacó algunas de las características de Benjamín y celebró verlo crecer. “Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos”, manifestó.

Enzo Fernández y su hijo Benja//Instagram

Además, aseguró que disfruta compartir cada momento con él y acompañarlo en las distintas etapas de su vida. “Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo”, agregó el futbolista.

Benja, el hijo de Valu Cervantes y Enzo Fernández//Instagram

Por su parte, Valu Cervantes también usó sus redes sociales para saludar a su hijo de 3 años. “Feliz cumpleaños Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tu carisma. Te amamos con todo nuestro corazón", expresó.

Valu Cervantes con su hijo Benja//Instagram

En este contexto con su habitual tono afectuoso y divertido, la influencer sorprendió a sus seguidores con un video tierno y gracioso donde Benja juega con su papá. “Después de una cierta cantidad de fotos tiernas, en realidad él es el del último video”, bromeó.

La celebración virtual del cumpleaños de hijo menor de la pareja recibió numerosos mensajes de cariño por parte de familiares, amigos y seguidores de la pareja. Las imágenes compartidas por Valu Cervantes y Enzo Fernández dejaron ver cómo está su hijo y el cariño que siente por Benja.