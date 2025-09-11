Denim oscuro y bordado: Antonela Roccuzzo reversionó el clásico pantalón wide leg

Antonela Roccuzzo se convirtió en la nueva influencer favorita de Argentina y el mundo. Su colaboración con importantes firmas internacionales y su perfil alto en las redes sociales la impulsaron a ser una de las referentes de moda más queridas. En su último posteo, la esposa de Lionel Messi se mostró con una prenda que marca tendencia pero con guiños reversionados que la volvieron única.

Denim oscuro y bordado: Antonela Roccuzzo reversionó el clásico wide leg

El pantalón wide leg causa furor en las calles y se consagra como la prenda estrella de esta temporada gracias a su comodidad, versatilidad y estilo relajado pero sofisticado. Si bien este denim suele ser elegido en azul claro o intermedio, Antonela Roccuzzo apostó por una tonalidad más oscura y en una opción reversionada que se llevó todos los halagos.

Seguida por más de 40 millones de personas, la pareja de Lionel Messi compartió en sus historias de Instagram el look trendy que eligió para posar en el living de su casa. El ítem protagonista fue, sin dudas, el pantalón wide leg azul oscuro con detalles en los laterales y un llamativo bordado.

Antonela Roccuzzo

La pieza lleva un bordado discreto en tono celeste que está ubicado en la parte superior del bolsillo trasero. Este toque distintivo eleva su outfit sin recargar el pantalón, que se encuentra acompañado de un top negro ajustado de mangas largas y unas botas en punta con taco alto. Para completar su estilismo, Antonela Roccuzzo optó por accesorios dorados: cadenas con dijes y pulseras.

Antonela Roccuzzo

En otra imagen, se la puede ver posando frente al lente de la cámara con unas gafas de sol y luciendo su cabello suelto con ondas suaves, y un maquillaje nude. Sus postales no pasaron desapercibidas y fueron muchos los usuarios que elogiaron su look ceñido y moderno. Con esta apuesta, Antonela demuestra que es posible darle un giro fashion a una tendencia que se convirtió en el nuevo básico.

Además, con esta propuesta acertada, la modelo logra alejarse de los pantalones cargos que suele llevar en todo tipo de ocasiones y se anima a apostar por un jean wide leg más estilizado y con detalles únicos. De esta manera, Antonela Roccuzzo salió de su zona de confort y reversionó el clásico wide leg por uno en color azul oscuro y con un pequeño bordado.