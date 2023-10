El Bailando 2023 no solo tiene el streaming a la misma hora que el programa principal, sino que sumaron "El Debate del Bailando" que se trasmite los fines de semana y lo conduce Denise Dumas. Hace unos días, Ángel De Brito dijo que su colega no miraba el certamen y la conductora le respondió sin filtro.

Denise Dumas arremetió contra Ángel De Brito por sus dichos de que no mira el Bailando 2023

En diálogo con Agarrate Catalina, en donde la conductora, Catalina Dlugi, le consultó sobre su presente. "Muy bien, muy contenta. Es algo que hice un montón de años, me encanta. Además, me gusta el Bailando, me divierte", respondió Denise. "Alguien puso en duda que lo vieras, como que no lo ves y vas al debate... Eso dijo Ángel De Brito. ¿Cómo te sentiste con eso?", indagó la periodista.



"La verdad veo siempre, porque me gusta, lo veo todas las noches con mis hijos, nos reímos, sé perfectamente lo que pasa, me divierte. A veces si llego más tarde a casa lo pongo antes de dormirme, me gusta, yo amo el Bailando, me divierte", contestó la conductora.

"¿Cómo te sentís cuando Ángel dice que no lo ves?", siguió Catalina. A lo que la figura dijo: "A mí lo que no me gusta es cuando se meten con el trabajo de la otra persona. Está diciendo una mentira. Yo en realidad laburo más cuando hago el Debate... Lo que pasó ya pasó y además se va a ver en un tape".

"No estoy yo sumándome el poroto de que yo estuve ahí y que yo escuché la charla, la verdad es que no, pero yo veo el programa, lo veo siempre. No me gusta que se metan con el trabajo", siguió la modelo.



"La verdad es que hacer un comentario así pone en duda cómo soy con el trabajo. A alguien le puede no gustar cómo soy como conductora y está perfecto, pero que no mienta, porque el programa lo veo, desgraciadamente para él (Ángel), lo recontra veo, se equivocó y la verdad es que atentó contra mi trabajo", cerró Denise Dumas contra Ángel De Brito por sus dichos de que no mira el Bailando 2023.

