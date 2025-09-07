Wanda Nara le prometió a Maxi López devolverle un reloj de la marca Rolex si él gana MasterChef Celebrity (Telefe). De cara al comienzo de las grabaciones del programa, la conductora filtró un chat de WhatsApp en el que sorprendió a su exmarido con una propuesta millonaria.

Cuánto cuesta el Rolex que Wanda Nara prometió devolverle a Maxi López

La noticia de que Maxi López será parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity generó sorpresa, pero lo que más dio que hablar fue la reacción de Wanda Nara. La empresaria le prometió a su exmarido que, si lograba ganar el reality, le devolvería un costoso Rolex que le pertenece desde su época como futbolista y está valuado en más de 3000 dólares.

La promesa de Wanda Nara a Maxi López

Se trata de un reloj muy especial: Maxi lo recibió tras consagrarse campeón de la Champions League 2005/2006 con el Barcelona. Sin embargo, quedó en manos de Wanda, quien en un chat privado —que luego viralizó en redes— le lanzó la inesperada propuesta: “Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara”.

En la conversación, también se pudo ver cómo López le mostraba a la conductora que ya estaba entrenando para el programa. Incluso bromeó con una foto en la que aparecía amasando pan casero y escribió: “Bolu… estoy haciendo pan casero, nunca en la vida”. Ante eso, Wanda le respondió: “Pedile al Chat GPT recetas originales”.

Wanda Nara junto a los tres hijos que tuvo con Maxi López

Aunque todavía no hay fecha confirmada para el debut de MasterChef Celebrity, todo indica que el reality comenzará en octubre, una vez que termine La Voz Argentina. Hasta entonces, Maxi sigue practicando y Wanda mantiene la intriga sobre si cumplirá o no con su promesa.

Fanática de la marca suiza, Wanda Nara posee una amplia colección de Rolex, muchos de ellos regalos de Mauro Icardi, su actual pareja. Algunos de sus modelos alcanzan valores de hasta 60.000 dólares, aunque en este caso, el reloj de Maxi está tasado entre 3.000 y 5.000 dólares, según los precios de la época.

Con este insólito desafío, la relación entre Wanda y Maxi vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez con un toque de humor y mucha expectativa.