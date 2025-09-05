Wanda Nara protagonizó una especial salida con un socio de Elías Piccirillo

Al igual que muchos famosos, Wanda Nara no quiso perderse el último partido de Lionel Messi en las Eliminatorias con la camiseta de la Selección Argentina, así que se hizo presente en el estadio de River Plate junto a su padre, Andrés Nara, y a sus hijos. La conductora se mostró muy cerca de la tribuna, disfrutando del ambiente que generó la despedida del capitán argentino.

Sin embargo, lo que más dio de qué hablar no fue su presencia en el Monumental, sino la persona que la acompañó. Y es que además de su familia, Wanda Nara estuvo junto a Martín Migueles, un hombre vinculado a Elías Piccirillo, detenido en Ezeiza en el marco de una causa judicial que lo investiga por un presunto falso operativo policial.

Quién es Martín Migueles, el acompañante de Wanda Nara

En Intrusos revelaron detalles de Martín Migueles, el hombre que acompaña a Wanda Nara. Según explicó Paula Varela, Migueles fue socio de Piccirillo y está llamado a declarar en la causa: “Tiene que ir a declarar porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo, que es él. Le alquilaba una casa”, comentó la panelista.

Además, se habló de una deuda que Piccirillo tendría con Wanda Nara. Varela sumó: “Ella habría hecho una inversión importante en un fondo de inversión donde su plata no estaría volviendo, entonces parte de ese pago fue la camioneta que ya la contamos como parte de pago. Le habría prestado plata para que se la trabaje y se la tiene que devolver”.

Los rumores sobre la relación de Wanda Nara y Martín Migueles

La cercanía de Wanda Nara y Martín Migueles no pasó desapercibida para el panel de Intrusos. Al respecto, de la relación entre ambos, Varela aseguró: "Lo toman como el chongo de Wanda, ella está soltera”, en referencia a los comentarios que circulan sobre una posible relación.

Si bien el vínculo de Wanda Nara y Martín Migueles no ha sido confirmado, desde Intrusos asomaron el hecho de que la modelo y el socio de Elías Piccirillo mantienen un contacto cercano. Por los momentos ninguno de los involucrados se ha pronunciado para confirmar o desmentir la relación; sin embargo, las especulaciones los siguen rondando.