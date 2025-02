Wanda Nara y L-Gante apostaron por una segunda vuelta en su amor y el cantante no duda en aprovechar cada oportunidad que tiene para demostrarle a su pareja cuán enamorado está de ella. Por el Día de San Valentín, el intérprete sorprendió a la conductora con un desayuno, flores y un viaje para compartir juntos.

La pareja se muestra sumamente enamorada en redes, tanto que hasta lanzaron una canción juntos, “Amor Verdadero Remix”, ayer por la tarde en un puesto de choripán de la Costanera.

Desayuno, flores y un viaje, así sorprendió L-Gante a Wanda Nara por el Día de San Valentín

Wanda Nara y L-Gante compartieron su primer Día de San Valentín y fue de la manera más romántica. El músico llegó, a las 8 de la mañana, con un desayuno frutal, un gran ramo de flores y una valija. La conductora quedó impactada por la sorpresa de su novio y compartió las imágenes con una tierna dedicatoria en redes.

“Feliz San Valentín. Tu novio llega a las 8 am con flores y un viaje”, escribió en una storie de Instagram y la imagen de Elián Valenzuela con la valija y el ramo de flores.

Horas después, la mediática compartió varios videos donde se ve una habitación decorada con peluches y globos con motivo de Hello Kitty!, su personaje favorito, globos rosas y blancos y papel picado del mismo color.

También grabó una estructura con forma de corazón que estaba colmada de fotos de ella y L-Gante. Además del desayuno con variedad de frutas e infusiones que le sirvió su novio.

No solo compartió el amor por el referente de la cumbia 420 en sus stories, sino que publicó una serie de imágenes junto a él agradeciéndole por estar a su lado y por el amor incondicional que le da cada día.

“Alguien que tenga solo sentimientos buenos es alguien que quiero siempre en mi vida. Cada vez que me aconsejas lo hacés con los mejores valores que una persona puede tener. Agarraste mis pedacitos y como podías, sin hablarme de lo que estaba viviendo, me hiciste olvidar muchas veces lo que estaba pasando en mí”, escribió la mayor de las Nara.

“Sin darme cuenta, me diste el valor de estar sin maquillaje y así y todo sentirme la más hermosa de todas. Porque me recordás y decís todo el tiempo que soy linda. Vos ves en mí una perfección que yo no veo, pero me da seguridad. Nunca nadie se había fijado en mis ojos, en mis pecas. Nunca había estado tanto tiempo sin maquillarme, poniéndome solo un gloss que me sacás de los besos que me das”, agregó junto a fotos donde él la besa.

“Sos la persona más generosa y atenta con los suyos que jamás conocí y me da orgullo. Aprendo de vos a gastar los ahorros en un viaje con amigos. Porque esa es la mejor manera de gastar dinero para vos, en viajar en motorhome para que entren todos y dejar el avión privado para que el viaje sea más largo y divertido. Me enseñas que quizás darle un poco de dinero a la gente que pide en la calle les cambia el día”, continuó de la manera más romántica.

“Sos el novio más atento, hermoso y tierno que podía imaginar. Te amo porque me duele la cara de reírme, de cantar juntos, de los besos que me das y te doy. Porque en esta y en otras vidas quisiera volver a vivir nuestra historia de amor”, finalizó la conductora.

Wanda Nara y L-Gante eligieron apostar nuevamente al amor y volver a elegirse para pasar su primer Día de San Valentín enamorados y lleno de gestos románticos. El gran detalle del músico sorprendió a la conductora, quien aseguró estar más enamorada que nunca de su novio.

MVB